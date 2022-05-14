台灣本土確診中重症+130例 死亡個案最年輕20多歲有慢性病

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）隨著確診人數增加，台灣中重症人數也持續攀升，14日新增130例，其中重症38例，有6例來自中症病患，死亡個案則有40人，大多都有慢性疾病，其中最年輕者為20多歲男性。

根據指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，今天中重症者個案年齡分布在20至90多歲，其中20多歲男性本身有打兩劑疫苗，不過平常有慢性神經系統疾病，長期使用呼吸器，這次染疫後有合併呼吸衰竭，加重神經肌肉方面的疾病而不幸過世。

另外一位死亡個案是30多歲男性，沒有接種過任何疫苗，本身有糖尿病及慢性神經系統疾病，染疫後合併敗血性休克過世。

羅一鈞說，還有一位是40多歲男性，接種過兩劑疫苗，也是有神經系統慢性病，先有呼吸困難急診，檢驗出來發現有代謝性酸中毒，同時採檢確認染疫，後續因為呼吸窘迫、困難和酸中毒過世。

羅一鈞強調，整體來講今天新增中重症個案，大多數是60歲以上，中症有25人沒接種疫苗、重症有14人沒接種疫苗。依照我國人口比，未接種疫苗比例少，但是中重症死亡個案中多數沒接種疫苗，羅一鈞因此呼籲民眾接種疫苗，有較好保護力才能對抗疫苗和預防中重症。

指揮官陳時中表示，今天死亡個案40人中有38人有癌症或慢性病等重大疾病，有15人沒接種疫苗，且年齡偏高，超過80歲的有22人。