Novavax新冠疫苗申請台灣EUA 食藥署拚一個月審完

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）食藥署今（14）日證實，已收到美國Novavax公司申請EUA，致力一個月內完成審查。

Novavax 13日發布新聞稿指出，已向台灣提出EUA申請，供18歲以上民眾施打。該公司並檢附了兩項三期臨床試驗資料，受試者分別為美國與墨西哥3萬人、英國15,000人，都已發布於國際醫學期刊。

根據Novavax，施打疫苗後的嚴重不良反應比例低，副作用主要包括頭痛、嘔吐、噁心、肌肉痛、關節痛、注射部位疼痛、疲倦、精神不濟等。

中央社引述食藥署長吳秀梅說法，已收到該疫苗藥理、毒理、臨床數據等資料，待技術性審查完畢，就會召開專家會議審查緊急授權EUA，盼於一個月內完成。

Novavax新冠肺炎（COVID-19）疫苗與台灣高端及聯亞都是採蛋白質次單位技術。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎3月曾表示，此種疫苗保護力約80%至90%，嚴重不良反應少，僅0.7%至0.8%受試者會出現發燒反應。

疫情指揮中心指揮官陳時中4月時表示，有機會透過COVAX機制採買200多萬劑Novavax疫苗，但時程尚未決定。

日本於4月核准了該疫苗使用，最快5月底開始接種。