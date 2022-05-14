台灣5/14新增63,964本土、40死亡案例

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增64,041例COVID-19確定病例，分別為63,964例本土個案及77例境外移入(63例為航班落地採檢陽性)，另確診個案中新增40例死亡，其中15人未接種疫苗。

指揮中心表示，今日新增之63,964例本土病例，為30,451例男性，33,488例女性，25例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(21,336例)，臺北市(9,560例)，桃園市(9,482例)，臺中市(4,409例)，高雄市(3,766例)，台南市(2,627例)，基隆市(2,004例)，宜蘭縣(1,757例)，新竹縣(1,661例)，新竹市(1,243例)，彰化縣(1,128例)，屏東縣(1,107例)，花蓮縣(913例)，苗栗縣(649例)，雲林縣(634例)，臺東縣(426例)，南投縣(414例)，嘉義縣(398例)，嘉義市(215例)，金門縣(112例)，澎湖縣(108例)，連江縣(15例)。

今日新增40例本土病例死亡個案，為16例男性、24例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、38例具慢性病史、15例無疫苗接種。新增77例境外移入個案中，41例男性，36例女性，年齡介於未滿10歲至90多歲，入境日介於今年5月12日至5月13日。

指揮中心統計，目前國內累計699,824例確診，分別為12,169例境外移入，687,601本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。