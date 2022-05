不孝有三無後為大？印度夫妻一狀告上法院 要求兒子媳婦精神賠償

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)印度傳出了一起匪夷所思的訴訟案,一對老夫婦不滿辛苦拉拔長大的兒子婚後遲遲不讓他們抱孫子,竟怒而鬧上法院,要求賠償。

BBC報導,印度北阿坎德邦(Uttarakhand)一對61歲與57歲的夫婦倆Sanjeev 與 Sadhana Prasad表示,他們耗盡財產培育兒子成為機師,為他籌辦奢華婚禮,但兒子與媳婦婚後六年,肚皮始終沒有動靜。夫婦倆要求,若兒、媳一年內不生孩子,就得付他們65萬美元(新台幣1,936萬元)的「精神賠償金」。

父稱畢生積蓄都投入了兒子Shrey Sagar身上,2006年讓他赴美接受機師訓練,花費65,000美元,2007年兒子回國,卻沒了工作,家裡還得給予經濟支持長達兩年。35歲的Shrey Sagar最後終於如願當上機師,父母於2016年為他安排婚事,婚禮辦在五星飯店,加上禮車、蜜月支出等,至少又花費了8萬美元。

父稱,二人都結婚六年了,還沒生育計畫,他們只想要頤養天年時能有個孫子陪伴,也不在乎孩子性別,「這樣我們的痛苦會少些」。「每個父母都想要抱孫子的」,他說道。

兒子與媳婦都未就此案發言。本案預計17日開庭。

Haridwar, Uttarakhand | Parents move court against son&daughter-in-law, demand grandchildren/Rs 5 cr compensation.



They were wedded in 2016 in hopes of having grandchildren. We didn't care about gender, just wanted a grandchild: SR Prasad, Father pic.twitter.com/mVhk024RG3