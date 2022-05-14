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不孝有三無後為大？印度夫妻一狀告上法院 要求兒子媳婦精神賠償

退休後想要抱個孫子玩玩，這也錯了嗎

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/14 11:51
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）印度傳出了一起匪夷所思的訴訟案，一對老夫婦不滿辛苦拉拔長大的兒子婚後遲遲不讓他們抱孫子，竟怒而鬧上法院，要求賠償。

BBC報導，印度北阿坎德邦（Uttarakhand）一對61歲與57歲的夫婦倆Sanjeev 與 Sadhana Prasad表示，他們耗盡財產培育兒子成為機師，為他籌辦奢華婚禮，但兒子與媳婦婚後六年，肚皮始終沒有動靜。夫婦倆要求，若兒、媳一年內不生孩子，就得付他們65萬美元（新台幣1,936萬元）的「精神賠償金」。

父稱畢生積蓄都投入了兒子Shrey Sagar身上，2006年讓他赴美接受機師訓練，花費65,000美元，2007年兒子回國，卻沒了工作，家裡還得給予經濟支持長達兩年。35歲的Shrey Sagar最後終於如願當上機師，父母於2016年為他安排婚事，婚禮辦在五星飯店，加上禮車、蜜月支出等，至少又花費了8萬美元。

父稱，二人都結婚六年了，還沒生育計畫，他們只想要頤養天年時能有個孫子陪伴，也不在乎孩子性別，「這樣我們的痛苦會少些」。「每個父母都想要抱孫子的」，他說道。

兒子與媳婦都未就此案發言。本案預計17日開庭。
印度
夫婦
生育
孫子

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