【植物的一小步】月球土壤成功種出植物！人類太空探索再邁一大步

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國科學家首度透過數十年前從月球取得的土壤種出植物，立下太空發展的新里程碑，藉由此一突破，未來人類有望能在月球上執行長期任務，對宇宙探索更是一大振奮發展。

綜合路透與BBC報導，研究人員12日宣布，已成功自美國太空總署（NASA）1969年、1972年阿波羅號登月任務中取回的月球土壤，種出阿拉伯芥（Arabidopsis thaliana）。

此植栽試驗的做法是，將12個培養小管各裝填一公克月球土壤，更精確來說，是月球表岩屑（regolith）。放入三至四顆阿拉伯芥種子，以營養液澆灌，置於攝氏23度、釋出粉紅LED光的環境中。由於此種岩屑構造與地球土壤大不同，也不含有機物質，能否種出植物是一大問號。

在科學家的緊張企盼中，驚喜降臨。不過兩天，所有樣本都冒出了新芽。在前六天，月球與地球土壤種出的阿拉伯芥樣態無異，但之後月球組開始出現了生長壓力「症狀」，成長趨緩，葉子發育較小、發黑，根部發育不良萎化，一如植物遭遇鹽害、金屬汙染與氧化作用等環境逆境時會出現的狀況。

然而，這項結果已令科學家驚喜萬分。其意義在於，未來將可利用月球甚至火星資源，栽種作物，供人類進行長期太空探索的食物來源。此外，這也是研究農作物潛力的一大進展，假以時日，或可解開植物「逆境求生存」的生長之謎，對食物稀缺地區是一大福音。

現下的挑戰在於，樣本實在太少。自1969年以來的三十年中，NASA太空人帶回了珍貴的382公斤月球樣本，包括岩石與土壤等物質。本次佛羅里達大學科學家僅獲得一公斤左右的土壤可供實驗之用。

NASA預計2025年再度執行人類探月任務。