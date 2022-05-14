拜登簽署挺台入WHA法案 美議員致函拜登籲亞洲行納入台灣

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）美國總統拜登（Joe Biden）擬於下週首度出訪亞洲， 9名共和黨籍眾議員12日聯名致函拜登，促其訪台，展現對台灣的堅定支持，而拜登也已簽署了國會支持台灣重獲世界衛生大會（WHA）觀察員身分的法案。

路透報導，拜登將於20日至24日出訪南韓與日本，除了與兩國領導人會晤，商討俄國侵烏問題，也會與日本就四方安全對話（QUAD）進行研商，且不排除造訪南北韓邊界非軍事區。

根據中央社，9名眾議員在聯名信中指出，當初美國總統卡特（Jimmy Carter）與中國建交，拜登時任參議員，他相當清楚北京承諾和平解決台海議題。然而，中共違背承諾，派軍機擾台，卻未受懲罰。再者，值此兩岸情勢升高之際，近來傳出美國對台軍售交貨延遲，這恐對台灣與區域盟友釋出危險訊號。

另一方面，依台灣關係法，美國應與台灣強化經濟合作，但美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）4月拒絕美國「印太經濟架構」（IPEF）納入台灣，拜登政府也迄未啟動美台自由貿易協定（FTA）洽簽程序。

基於2018年生效的台灣旅行法，議員們呼籲拜登秉持該法鼓勵雙邊高階官員互訪的精神，造訪台灣，與總統蔡英文面對面商討美台安全與經濟夥伴關係。

隨著WHA將於22日登場，白宮也於13日發布新聞稿，拜登已簽署國會支持台灣獲得WHA觀察員身分的法案。此一法案是由參議院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）與參議院台灣連線共同主席殷荷菲（James Inhofe）於2021年3月聯合提出，獲得參眾兩院壓倒性支持，本月3日送交白宮。

在中國施壓下，台灣自2017年起，迄今未能獲得WHA邀請與會。