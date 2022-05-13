馬斯克喊「卡」推特收購案 面臨10億「分手費」

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）黑色星期五發威？世界首富馬斯克（Elon Musk）今（13）日推文，以需清查虛假帳號實際數目為由，暫停價值440億美元的推特收購案，引發外界揣測，推特股價下跌25%，特斯拉股價倒是上漲6.7%。

本月2日《路透社》報導指出，推特認為其平台上僅不到5%的活躍用戶為網軍機器人或者是詐騙帳號，可投放廣告等獲利潛力的「真實」用戶佔絕大多數。然而，今日馬斯克引用該報導宣布，「由於要等候計算詐騙／網軍帳號是否真的低於5%，推特的收購行動將暫時停止。」

Still committed to acquisition — Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022

短短一句推文為這起舉世注目的收購案投下震撼彈，儘管兩小時後馬斯克再度推文表示仍致力於收購推特，據《BBC》報導，推特股價在盤前交易應聲下跌25%，分析人士猜測，馬斯克可能尋求重新談判價格，甚至退出收購。

報導指出，根據交易條款，不論是推特還是馬斯克欲退出收購案，都必須向對方支付高達10億美元的終止費（Termination Fee）。

維德布什證券（Wedbush Securities）分析師艾夫斯（Dan Ives）表示，馬斯克的貼文將「這場推特馬戲團表演變成黑色星期五的恐怖秀」。艾夫斯進一步表示，華爾街認為這筆收購案可能直接談崩，或著馬斯克為降低交易價格進行談判，又或乾脆支付「分手費」拍拍屁股走人。

他也提出，許多人認為馬斯克提出對虛假帳號數目的質疑，是擺脫這筆交易的其中一種方式。

值得一提的是，馬斯克宣布收購推特後，出售部分特斯拉持股，如今收購案擱置，特斯拉股價應聲上漲6.7%。