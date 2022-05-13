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美國務助卿會駐日內瓦處長 重申支持台灣參與世衛大會

第75屆世衛大會將於本月22日登場，台灣至今仍未收到邀請函。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/13 19:54
美國國務院國際組織局助卿席森10日會晤台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君，兩人合影。（圖／翻攝自席森推特）

美國國務院國際組織局助卿席森10日會晤台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君，兩人合影。（圖／翻攝自席森推特）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國國務院國際組織局助卿席森10日會晤台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君時透露，已向世界衛生組織祕書長譚德塞當面傳達，美方期待台灣以觀察員身份出席世衛大會，會後也推文表示支持。

席森（Michele Sison）9日至11日出訪瑞士，與聯合國相關組織洽談全球公衛、衛生安全、人權、防止性剝削、性騷擾等議題，並會晤各界人士，包括台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君。

兩人談及美國持續協助台灣參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織，席森表示，美國政府與國會都高度支持台灣參與國際組織，並說明此行與譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）會談時，已明確重申美國期待台灣得以觀察員身分出席即將於22日登場的第75屆世界衛生大會（WHA），讓台灣對全球衛生做出更多具體貢獻。

蘇瑩君感謝美國長年堅定支持台灣參與WHO，表示台灣將和美國以及其他理念相近國家持續合作，共同因應全球衛生的挑戰。

席森會後在推特分享與蘇瑩君合照，表示很高興與之會面，討論對台灣有意義地參與世衛的支持。她強調，「持續加強與台灣的合作將有益全球人類健康與福祉。」
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