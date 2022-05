美國務助卿會駐日內瓦處長 重申支持台灣參與世衛大會

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)美國國務院國際組織局助卿席森10日會晤台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君時透露,已向世界衛生組織祕書長譚德塞當面傳達,美方期待台灣以觀察員身份出席世衛大會,會後也推文表示支持。

席森(Michele Sison)9日至11日出訪瑞士,與聯合國相關組織洽談全球公衛、衛生安全、人權、防止性剝削、性騷擾等議題,並會晤各界人士,包括台灣駐日內瓦辦事處處長蘇瑩君。

兩人談及美國持續協助台灣參與包括世界衛生組織(WHO)在內的國際組織,席森表示,美國政府與國會都高度支持台灣參與國際組織,並說明此行與譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)會談時,已明確重申美國期待台灣得以觀察員身分出席即將於22日登場的第75屆世界衛生大會(WHA),讓台灣對全球衛生做出更多具體貢獻。

蘇瑩君感謝美國長年堅定支持台灣參與WHO,表示台灣將和美國以及其他理念相近國家持續合作,共同因應全球衛生的挑戰。

席森會後在推特分享與蘇瑩君合照,表示很高興與之會面,討論對台灣有意義地參與世衛的支持。她強調,「持續加強與台灣的合作將有益全球人類健康與福祉。」

Pleasure meeting Director-General Su and @Taipei_GVA to discuss our support for Taiwan’s meaningful participation at @WHO. Increased collaboration with Taiwan benefits the health & wellbeing of all. #TaiwanCanHelp #LetTaiwanHelp. pic.twitter.com/pHYJHKPsf3