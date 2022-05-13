睽違45年 東協領導人訪白宮商議雙邊關係

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）為強化美國與東南亞國家的合作關係，東南亞國協各國（ASEAN）接受美國總統拜登的邀請，於12日、13日前往美國參與美國-東南亞國協「特殊高峰會」，以了解美國該如何提供強化雙邊關係的協助。

上一次東南亞國協各國齊聚美國是2016年，當時的總統歐巴馬邀請各國領導人至加州的安納伯格莊園（Sunnylands Ranch）召開美國-東南亞國協高峰會，會後發表的〈安納伯格宣言〉揭露三大承諾，聚焦在南海與跨太平洋夥伴協定（TPP）議題，因此本次高峰會再度召開，對雙方來說意義重大。

這是45年來東南亞國協的領導人首次受邀直接進入白宮，且東協10國中，除菲律賓正處於政權交接無法出席、緬甸軍政府因監禁翁山蘇姬而未受邀以外，其他各國全員到齊，而壓制國內民主勢力的柬埔寨首相洪森，則因為柬埔寨今（2022）年為東協輪值主席國而得以出席。

各國領導人將於12日先拜訪國會山莊，與眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面，並與民主、共和兩黨成員進行午餐會，隨後和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與貿易代表戴琪討論深化雙邊經濟合作，晚上則與拜登在白宮餐敘。

13日各國領導人將與副總統賀錦麗和國務卿布林肯（Antony Blinken）討論海洋合作、疫情復甦、衛生安全和氣候變遷等議題。

〈半島電視台〉分析認為，拜登選在中國日漸增加在太平洋、南海地區影響力的時間點召開與東協的高峰會，動機不言而喻。長期以來東協國家雖然將美國視為制衡中國的槓桿，卻不願意過度投入，以免被捲入中美兩大國的博奕遊戲中。

一名資深官員則指出，美國二月才公布其印太戰略藍圖，高峰會代表著本地區仍有著長遠的挑戰，且美國承諾在此地區投入的心力將會是全面性且持續的，此舉將有效強化東協對抗中國的韌性。