Meta台灣攜手文策院想像元宇宙　走入畫裡和當代藝術家打麻將

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) Meta台灣和資策會近日成立亞洲首座元宇宙XR Hub，首要三大目標為推動文化藝術、經濟商業及社會公益三大領域，今(13)日展出和台灣藝術家及歌手的合作項目，包含金曲得主阿爆，當代藝術家姚瑞中及剪紙藝術家吳耿禎，民眾可使用Instagram上AR特效更近距離體驗，自14日起於華山文創園區免費開放參觀。

坐落於台北捷運圓山站的亞洲首座元宇宙XR Hub已於近日啟用，Meta和文化內容策進院（文策院）合作布局元宇宙，從文化藝術層面著手推出首波展覽《藝術再想像》（Art Reimagined），由獨立策展人黃又文策展，展出吳耿禎、阿爆及姚瑞中跨媒材創作，啟雲科技透過擴增實境AR及虛擬實境VR讓創作活起來，自明日起和民眾趣味互動，希望吸引更多創作者加入該領域。

台灣當代藝術家姚瑞中專長為攝影、裝置及藝術理論，這次帶來6年前長900公分的金箔繪畫《週休八日》，其為藝術家於「格蘭菲迪」酒廠駐村後的轉變，靈感來自於為人父後，對比過去與現況之差異的真摯感受，在每天陪伴兩個女兒成長的同時，懷念著過往陪伴自己的藝術夥伴們，耗費近兩個月繪製而成，畫中可見台灣首席文青馬世芳用頂級百萬音響聽音樂，姚瑞中自己和抽象藝術家吳東龍及策展人張晴文打麻將，展現藝術家好友不為人知的一面，十分幽默。

姚瑞中表示，取名《週休八日》因為藝術家平常沒事做都戲稱自己週休八日，但忙起來卻又很忙，《週休八日》畫出大家的嚮往希望實現幻想，希望疫情快點過可以回歸正常生活，去泡溫泉、山上健行、聚一起打小牌；畫中人物都是台灣當代藝文界重要人物，這次和Meta合作帶來許多創新，像是可以變臉，觀眾可以邀朋友一起變成畫裡的人物，還有四段搭配畫中場景的音樂，包含宇宙的聲音、蟲鳴鳥叫大自然聲、快門聲等，希望大家可以身歷其境進到畫裡。

台灣排灣族歌手阿爆以專輯《kinakaian 母親的舌頭》奪第31屆金曲獎「年度專輯獎」，這次展出的《Inauljaceng 新娘的嫁衣》源於排灣族傳統，家人為新娘著裝時演唱，歌詞讚美新娘純潔的心靈和高尚的精神，同時表達了家人的祝福和告別；此次展出結合 AR 特效打造專屬婚禮派對，由台東藝術家磊勒丹・巴瓦瓦隆繪製出阿爆 ABAO 3D 虛擬替身，可見其穿著融合傳統與現代元素的新娘的嫁衣，其神韻及肢體動作都十分講究，為觀眾演唱《Inauljaceng 新娘的嫁衣》，十分有趣。

吳耿禎的剪紙作品《神話，符號樹，和失蹤的動物們》以自身創作的詩作為發想，將他擅長的平面的剪紙技術，轉換為立體人物、動物、植物和符號等剪影，將從剪紙雕塑的的不鏽鋼雕塑實體作品，呈現牧童徒步穿越白雪皚皚的平原，走向充滿生機的花園的故事。觀眾可藉由 AR 特效，看見靈巧的剪紙的過程，並戴上栩栩如生的立體剪紙頭冠。

展覽自明日起至16日華山1914文創園區紅磚六合院西一館登場，免費開放參觀，詳情請至官網查詢。



展覽《藝術再想像》(圖/台灣英文新聞)



吳耿禎與自己的作品《神話，符號樹，和失蹤的動物們》濾鏡(圖/台灣英文新聞)



吳耿禎作品《神話，符號樹，和失蹤的動物們》實體展出(圖/台灣英文新聞)



姚瑞中與自己的作品《週休八日》互動(圖/台灣英文新聞)