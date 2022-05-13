居家隔離、自主防疫及居家檢疫者注意！ 5/14新增快篩陽性評估管道

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（13）日宣布，自明（14）日起開放「居家隔離」、「自主防疫」及「居家檢疫」3類對象快篩陽性時，可委托親友攜帶健保卡及快篩結果到相關單位請醫師確認。

指揮中心表示，處於居家隔離、自主防疫及居家檢疫的民眾，若快篩呈陽性，可透過視訊門診由醫生協助評估快篩結果。有需要的民眾可透過衛福部官網的「因應COVID-19疫情之視訊診療」頁面獲得相關資訊及懶人包。

若無法視訊診療，民眾得委託親友攜帶「健保卡」及「快篩檢測卡匣/檢測片卡」，前往診所、負責居家照護之責任院所（含衛生所）評估確認。

指揮中心提醒，民眾預約訊診療或前往相關院所評估確認陽性結果時，請配合下列事項：



評估前，先行準備：

(一)自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期。

(二)將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照。

(三)如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。

(四)配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

評估時

如採視訊評估，並依視訊診療醫師指示上傳照片；如採現場評估，無需上傳照片，但建議評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認該檢測結果確為其所屬。

評估後

醫病已對快篩陽性結果達成共識，請民眾配合將檢測卡匣/檢測片銷毀或塗毀。若由親友帶至診所評估，則交由醫事人員處理；若是於家中遠端評估，則依居家照護垃圾清理原則，以雙層垃圾袋包裝並確實密封。

指揮中心表示，當民眾及醫師對評估陽性結果如達成共識，即可由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診，後續將由地方政府衛生局依確診個案分流收治原則，安排個案於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療，但民眾或評估醫師對於快篩陽性結果如未有共識或有疑義，仍可通知衛生局安排PCR採檢。

（圖／翻攝自衛福部官網）