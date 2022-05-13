〈時評〉制度不修改 恐再出現三次彈劾

監察院日前針對檢察官陳隆翔提出第二度彈劾，引起司法界大反彈，質疑有侵害司法權的疑慮，就連新任檢察總長邢泰釗也認為不妥。不過，這起案件的癥結點在於職務法庭是否要依照監察院見解，給予懲戒，以及監察院能否再度提起彈劾案。

這件事源起是曲棍球協會曾向前行政院體育委員會、教育部體育署申請預付補助經費，辦理國家代表隊及國外比賽的培訓，依法必須檢附收據，實報實銷，但曲棍球協會涉嫌以偽造選手住宿、膳食、選手零用金等單據，辦理核銷，案件由檢察官緩起訴處分，意即檢察官認為曲棍球協會承辦人員確有違法，但只是貪圖便利利核銷，沒有詐領補助款的犯意。

當時負責這個案子的檢察官就是陳隆翔；2019年，監察院認為陳隆翔處理案件過程有重大瑕疵，於是正式通過彈劾，並移送到懲戒法院。只是，懲戒法院認為「彈劾案文」與「調查報告」差距過大，判決不予懲戒，即便監院上訴也得到同樣結果。

監察院於是再度針對陳隆翔通過彈劾，主要是因應懲戒法院職務法庭所認定的狀況，要完備整個程序。換句話說，二次彈劾就是補足其他理由和事項，要讓懲戒法院通過正式的懲處。

由於針對同一人提出二次彈劾，確實罕見，何況是針對同一事件，因此，邢泰釗以一事不再理原則，針對這次事件組成研究小組，等於給予陳隆翔聲援，法界也紛紛批評，監察是侵犯司法權，所持理由是依權力分立與制衡的憲政原則，法官、檢察官依據法律，對外獨立行使職權所表示法律見解及偵查作為。

但侵犯司法權的理由有點牽強，依憲政原則是在偵查和審判階段，各方面都不得介入司法，但若是審判結果出爐後，就是可受公評；也就是司法獨立是用來保障司法人員在行使職權時，不受外力干預，即使司法人員怠忽職守或做錯事，也都必須負起責任，所以法官、檢察官被彈劾者不在少數，陳隆翔第一次被彈劾，也不曾引起如此大的爭議。

監察院針對同一事情、同一人提出二次彈劾，確實有違一事不再理的原則，但會發生這樣情況，追根究柢是監察院通過彈劾後，懲戒法院職務法庭不埋單，等於間接打了監察院一個巴掌。依據公務人員懲戒法的規定，監察院認為公務員有違法情事，應付懲戒者，應將彈劾案連同證據，移送懲戒法院審理。根據現行規定，監察院通過彈劾，只是貼上烙印，並沒有實際的懲處權限，必須再回到懲戒法院來審理。

若是懲戒法院不認同監察院彈劾的內容時，肯定造成今天的這個結果；因此，若不修改相關規定，這個情形不會是最後一個，未來還會仍會持續發生，甚至三次彈劾都有可能。