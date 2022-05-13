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日歐盟峰會強調台海和平穩定 外交部：國際高度共識

會中就對羅斯制裁行動、對中戰略、北韓局勢議題交換意見，日歐將加強在貿易、氣候、數位的合作，並共同實現自由開放印太。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/13 13:59
外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

外交部發言人歐江安（圖／歐江安提供）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）日本首相岸田文雄12日與歐盟理事會主席米歇爾、歐盟執委會主席馮德萊恩於在東京召開「第28屆日歐盟峰會」，會後聯合聲明強調台灣海峽和平穩定的重要性及鼓勵和平解決兩岸問題。外交部對於聲明重視台海安全表示高度歡迎與由衷感謝。

第28屆日歐盟峰會於12日上午10點半舉行，會中就對羅斯制裁行動、對中戰略、北韓局勢議題交換意見，日歐將加強在貿易、氣候、數位的合作，並共同實現自由開放印太。

中央社報導，雙方談及東亞局勢指出，對於東海及南海有國家試圖以武力片面改變現狀、以急速且不透明的形式加強軍力以及在區域的軍事行動活絡化，同感強烈的憂慮。

日歐雙方都認為，台灣海峽的和平穩定、兩岸問題的和平解決極為重要，對於當前香港局勢、新疆維吾爾自治區的人權狀況同樣深感憂慮。雙方同意要堅決因應特定國家試圖片面改變現狀、在經濟上實施威壓的舉措。

外交部發言人歐江安回應指出，外交部對日歐盟聯合聲明重視台海安全表示高度歡迎與由衷感謝，此也再次彰顯維繫台海和平穩定已是國際民主國家的高度共識。

在威權體制向外侵略擴張，挑戰以規則為基礎的全球民主秩序，造成國際局勢動盪不安之際，台灣將繼續與日本、歐盟國家等理念相近夥伴深化合作，共同捍衛國際正義與自由民主的共享價值。
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更新時間 : 2022-05-13 15:32 GMT+08:00

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