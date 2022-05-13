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【金曲33】台灣「好熱」主視覺搶先曝光！頒獎典禮、國際音樂節首度移師高雄

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/13 12:04
左圖:第33屆金曲獎主視覺;右圖:楊士慶(圖片由主辦單位提供)

左圖:第33屆金曲獎主視覺;右圖:楊士慶(圖片由主辦單位提供)

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 《第33屆金曲獎》頒獎典禮主視覺於昨(12)日正式出爐！由平面設計師楊士慶再度操刀。

第33屆「金曲獎頒獎典禮」確定於高雄巨蛋舉行，「2022金曲國際音樂節」也首度在高雄流行音樂中心登場，金曲獎頒獎典禮總顧問陳鎮川在初期創意會議裡提到，若以「熱」為主題，可以直覺、直觀地體現高雄的特色與金曲獎的關注度，因此視覺團隊以此為發想，將本屆視覺主軸概念定調為「熱」，象徵金曲本身即擁有各種熱力，像是膾炙人口的熱度、整個世代一同追求音樂的狂熱、以及在音樂領域爐火純青的創作者所帶來的影響力。

平面設計師楊士慶曾擔任第32屆金曲獎視覺設計，曾操刀小S徐熙娣elephant DEE歐普斯博物館及Ella陳嘉樺艾拉秀演唱會的視覺設計，今年再度接下金曲獎視覺設計的重責大任，甫聽到今年主題「熱」時，心裡覺得很感動，他認為「熱」這個字代表 更多的是「對於自己想要做的事情的熱情」，但同時也認為主題性太廣，該如何與金曲獎有更深的結合，成為本次設計的最大挑戰。

楊士慶從「金曲獎獎座」著手，擷取獎座局部設計作為發想，用3D技術呈現熱的溫度意象，同時也意外發現獎座上的雕花紋路，與數字「33」有著巧妙的連結，便靈機一動，打破過去以往只是單一的色彩元素，運用溫度改變所形成顏色變化的特質，著手設計出一張「滾燙燙」、七彩繽紛的前導視覺海報；不規則且具很大發展性的意涵，也象徵音樂人的熱情、勇於嘗試、與這個世界的碰撞摩擦，帶領我們通往新的開始。

另外，《2022金曲國際音樂節》將於6月24日至26日高雄流行音樂中心海豚四號館登場，包含「音樂論壇」、「大師工作坊」、「SHOWCASE售票演唱會」、「商展交易中心」、「商務交流會」等系列活動，邀請國內外重量級講者分享實務經驗。

《第33屆金曲獎頒獎典禮》將於7月2日在高雄巨蛋舉行，承辦單位台視公司將於當日下午5點live轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮，並在台灣電視台與金曲YouTube播出；網路獨家免費直播及重播平台為LINE TODAY、LINE MUSIC官方帳號、LINE TV。

活動相關訊息請搜尋官網或追蹤FB粉絲專頁
楊士慶
金曲獎
陳鎮川

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