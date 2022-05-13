台灣首波「梅雨季滯留鋒」南下各地氣溫轉涼　明起降雨範圍擴至全台

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 氣象專家吳德榮今(13)日表示，首波「梅雨季滯留鋒」南下，中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨，各地氣溫明顯轉涼，明日至下週一降雨範圍擴及全台。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，處於衰減期的對流雲移入台灣上空)，伴隨中等偏弱的降水回波，中部以北明顯降雨，其他地區零星降雨(右圖)；馬祖有濃霧。今晨截至5：03本島平地各區最低氣溫大多在21、22度，北部21度，中部20.9度，南部及東部21.6度。

吳德榮說明，今(13)日首波「梅雨季滯留鋒」逐漸南下，中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨的機率，有較大雨勢，應注意氣象局的特報。各區平地氣溫：北部21至27度，中部21至28度，南部22至32度，東部22至32度。

最新模式模擬顯示，明日至下週一(16日)「滯留鋒」徘徊，降雨範圍擴及全台。應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)，及累積的「致災性」降雨。

吳德榮強調，各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北台微冷，下週日、一北台高溫降至20度左右，下週日晚至週一晨及下週一晚至週二晨，北台最低氣溫下探16度，亦應注意衣著調適。下週二 (17日)起「滯留鋒」南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，白天氣溫回升。