數十萬人發燒「原因不明」 北韓爆新冠疫情後立現死亡案例

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）北韓12日爆出首波新冠肺炎（COVID-19）疫情，時隔一日，就傳出至少6人病歿、數十萬人染疫，由於該國人口多半並未接種疫苗，情況堪憂。

根據美聯社，朝鮮中央通訊社（KCNA）報導，這全國性的「爆炸」疫情始於4月底，至少35萬人出現發燒症狀，16.2萬人康復。然而，光是12日單日就通報又有1.8萬人開始發燒。

北韓疫情規模仍難評估，該國醫療資源本就不足，加上缺乏檢疫量能，官方無法確定大規模發燒是否是COVID所致。KCNA表示，6名死亡案例中，1人確診新冠肺炎Omicron病毒株，首都平壤也有部分發燒者驗出Omicron。目前187,800人正隔離治療。

在此之前，北韓始終宣稱零確診，外界則抱持懷疑眼光。北韓人口2,600萬人，醫療體系薄弱，未能迅速控制疫情，恐釀重災。

領導人金正恩曾表示，此役攸關國家存亡，為此北韓過去兩年來不惜嚴控邊境交通貿易，甚至有傳言指，金下令軍隊射殺任何試圖越過邊界者。執政不力加上歐美連年制裁，北韓經濟已風雨飄搖，邊境封閉不啻再予重擊，堪稱金正恩2011年掌權以來最嚴峻的時刻。

今年1月，北韓重開了與中國丹東的邊境鐵路貨運，盼能為經濟注入活水，但中國自身難保，由於邊境爆出新案例，為了奉行清零政策，4月宣布中止相關貿易。

就在北韓公布「首波」疫情後不久，日本與南韓即發現其發射了三枚短程彈道飛彈，被外界解讀為金正恩意欲展現國力不受疫情影響。這是北韓今年以來第16次試射飛彈，在廢核進展前功盡棄後，北韓核武野心仍熾，欲藉此迫美國重回談判桌，解除制裁。