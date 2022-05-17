2022台北當代必看亮點！香港WOAW GALLERY挪威藝術家首次參展　四大NFT平台每日準時上線

(台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導) 2022台北當代聚集60間國際頂尖畫廊，200位藝術家共1000件當代藝術作品，將在5月20台北世貿一館登場，一起來看本屆必看亮點！

卓納畫廊 David Zwirner



Giorgio Morandi，《靜物》， 1959年 © 藝術家權利協會（ARS）、意大利作家及出版商協會（SIAE）。（圖/卓納畫廊）

在紐約、倫敦、巴黎等各大城市都有據點的卓納畫廊將呈現義大利已故國寶藝術家喬治·莫蘭迪（Giorgio Morandi）最經典的兩大系列《靜物》及《花卉》中的作品，及深受莫蘭迪影響的呂克·圖伊曼斯（Luc Tuymans）、約瑟夫·阿爾伯斯（Josef Albers）、⽶凱爾·博伊曼斯（Michaël Borremans）以及拉烏爾·德·凱澤（Raoul De Keyser）等藝術家作品，還有影響趙無極等名家的大師保羅·克利（Paul Klee）的晚期作品。

展位：B05

官網：https://www.davidzwirner.com/hongkong

WOAW GALLERY



Charlie Roberts《無盡的遊戲》（The Endless Game）。(圖/Woaw Gallery)

首次參加台北當代的香港畫廊Woaw將帶來挪威藝術家Charlie Roberts個展《剪影》（Short Cuts），也是Roberts在台北⾸次展出，藝術家柔和色調的繪畫探討主題包含神話及民間傳說，此次新系列他筆下獨特的修長人物主角展現新的電影風格，特別是美國以追求幸福為主題的電影，仿照從Richard Linklater的《Dazed and Confused》到Mary Harron的《American Psycho》等⼀系列電影拍攝的鏡頭。

展位：S04

官網：shorturl.at/bqrA9

德薩畫廊 de Sarthe



左：林菁菁, 《驚起滿天星華》, 2022。布面壓克力、絲線和收藏級顏料，雙聯畫，200 x 200 公分。／右：麥影彤二, 《愛在瘟疫蔓延時 5》, 2022。布面壓克力、三聯畫，200 x 200 公分。（圖片來源德薩畫廊 ©️林菁菁 ©️麥影彤二）

當代藝術家林菁菁和麥影彤二的雙人展覽，將展出系列由藝術家所建構而成的幻想空間，透過作品令觀眾置身於超越現實世界的平行時空。林菁菁的《烏托邦現實》探究 21 世紀的生存模式，描繪孤獨的人物身著未來派的服裝，有些臉龐被遮住，有些則背對著觀眾，引領觀眾進入一個無法區分事實與虛構的平行宇宙；概念藝術家麥影彤二代表性 《美好家園》系列闡明現實與幻想間的落差。

展位：D02

官網：https://www.desarthe.com/zh-hant/artist.html

誠品畫廊 Eslite Gallery



左：刁德謙《躲著》將李小龍的名人形象作為形式語言，也重新檢視自身文化和意識型態的建構歷程，右：陳文驥《左｜右》（圖/誠品畫廊）

此次將展出刁德謙及陳文驥作品，包含刁德謙2件80年代早期作品《天國與地獄》和《美人計》。在此時期，他在現代主義藝術和建築形式的基礎上探索抽象繪畫的構成，不斷演練形狀和色塊的互動，呈現幾何圖形在畫面上的動態變化；陳文驥的作品集中在形式語言表述的系列建構：藉由不斷純化提煉出的抽象性視覺語彙，展現視覺上的穿透力。

展位：D15

官網：https://www.eslitegallery.com/

藍騎士藝術空間 Bluerider ART



《三座山》(圖/畫廊提供)

首推中國藝術家曹吉岡個展，曹吉岡從傳統中創新，以西方古老坦培拉繪畫技法，表現中國山水中文人精神境界，融合東西方兩大美學，致敬元代詩人畫家倪瓚和明代畫家董其昌，將文人思想蘊藏在作品中，融合東西方技法思想，以有為的留白和極簡線條，呈現傳統東方山水的無為之境。

展位：S14

官網：https://blueriderart.com/tw/

Yavuz Gallery



Patricia Piccinini《Teenage Metamorphosis》(圖擷取自畫廊官網)

新加坡畫廊將呈現6位藝術家創作，包含Abdul Abdullah、Christropher Bassi、Alvin Ong、Patricia Piccinini、Jason Wee、Grace Wright。

展位：D01

官網：https://yavuzgallery.com/artfairs/taipei-dangdai-2022/

Carl Kostyál Gallery



《Nights Out》（圖/Carl Kostyál)

英國的Carl Kostyál 畫廊帶來Felix Treadwell全新系列畫作，Treadwell畢業於皇家藝術學院 (Royal College of Art)，先前於Dopeness Art Lab 展出首次個展廣獲好評，今年首次參與台北當代。

展位：S03

官網：https://kostyal.com/

亞紀畫廊 Each Modern



侯俊明《擺渡人》(圖/畫廊提供)

台灣重要當代藝術家侯俊明個展呈現其創作於2021至2022年的花布繪畫新作，以及1987年的早期油畫作品。展位將特別規劃「禁山刺青秀」，與刺青師 Sic Lee 在預展日推出侯俊明作品的限時刺青活動。

展位：C01

官網：https://eachmodern.com/

NFT「藝域區塊」



(圖/台北當代)

全新「藝域區塊」NFT企劃，精選四大NFT平台合作，包含國際數位藝術平台Feral File、Art Blocks、Outland，以及台灣新興的「Soyl所有」，聚焦的藝術家各有不同，各自呈現一位的委託新作，每日11：30藝術家將會上線發表。

報名論壇：https://taipeidangdai.com/zh-hant/%e6%80%9d%e6%83%b3%e4%b8%b2%e6%b5%81%e8%ab%96%e5%a3%87%e7%af%80%e7%9b%ae%e8%a1%a8/

展覽資訊

公眾展期

2022 年 5 月 20 至 22 日 | 11AM – 6:30 PM

貴賓預展 (憑邀請卡入場)

2022 年 5 月 19 日 | 2PM – 5PM

開幕之夜 (憑邀請卡或預購票入場）

2022 年 5 月 19 日 | 5PM – 8PM

地點：台北世貿一館

官網：https://taipeidangdai.com/