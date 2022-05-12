以巴衝突持續 半島電視台記者遭槍殺疑以色列軍方下手

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）以巴新衝突持續不斷，以報導當地戰事著名的半島電視台記者阿克勒11日頭部遭中槍身亡，巴勒斯坦當局指稱是以色列軍方所為，阿克勒之死已造成大量民眾抗議，呼籲國際關注以色列暗殺記者等不人道行為。

以色列與巴勒斯坦於4月在耶路撒冷爆發新衝突，當時導致3名以色列警察與150多名穆斯林信徒受傷，而後以色列當局在約旦河西岸北部傑寧（Jenin）地區展開行動，在當地難民營進行報導的半島電視台（Al Jazeera）記者阿克勒（Shireen Abu Akle）卻於11日慘遭槍殺，引發譁然。

根據外媒，巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmud Abbas)表示，身為巴勒斯坦裔美國人的阿克勒是遭以色列軍方殺害。在當地每天都有激進份子發動致命攻擊，而以色列軍方因此在該處部署軍隊並每天強力掃蕩。

對此，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）指出，射殺阿克勒的人可能是一名巴勒斯坦槍手，因為她可能是在以軍與巴勒斯坦激進分子的駁火中，遭到後者發射的流彈擊中身亡，因此以方提議與巴勒斯坦進行聯合調查，並要求他們提供子彈。

然而阿巴斯卻拒絕這項要求，回應「我們拒絕與以色列當局進行聯合調查，因為他們犯下了罪行，我們不信任他們」阿巴斯在阿克勒的公開追悼會上表示。

阿克勒是知名半島電視台記者，其死訊引發許多人在推特上哀悼，也有約旦河西岸民眾上街抗議，反對以色列違反人道的舉動，這次的事件無疑讓以巴衝突升溫，緊張關係更趨緊繃。