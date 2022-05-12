Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

以巴衝突持續 半島電視台記者遭槍殺疑以色列軍方下手

阿克勒是知名半島電視台記者，其死訊引發許多人在推特上哀悼，也有約旦河西岸民眾上街抗議，反對以色列違反人道的舉動。

By 國際組, 台灣英文新聞
2022/05/12 20:49
約旦河西岸民眾上街抗議，並哀悼半島電視台（Al Jazeera）記者阿克勒（Shireen Abu Akle）。（圖/美聯社）

約旦河西岸民眾上街抗議，並哀悼半島電視台（Al Jazeera）記者阿克勒（Shireen Abu Akle）。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）以巴新衝突持續不斷，以報導當地戰事著名的半島電視台記者阿克勒11日頭部遭中槍身亡，巴勒斯坦當局指稱是以色列軍方所為，阿克勒之死已造成大量民眾抗議，呼籲國際關注以色列暗殺記者等不人道行為。

以色列與巴勒斯坦於4月在耶路撒冷爆發新衝突，當時導致3名以色列警察與150多名穆斯林信徒受傷，而後以色列當局在約旦河西岸北部傑寧（Jenin）地區展開行動，在當地難民營進行報導的半島電視台（Al Jazeera）記者阿克勒（Shireen Abu Akle）卻於11日慘遭槍殺，引發譁然。

根據外媒，巴勒斯坦總統阿巴斯(Mahmud Abbas)表示，身為巴勒斯坦裔美國人的阿克勒是遭以色列軍方殺害。在當地每天都有激進份子發動致命攻擊，而以色列軍方因此在該處部署軍隊並每天強力掃蕩。

對此，以色列國防部長甘茨（Benny Gantz）指出，射殺阿克勒的人可能是一名巴勒斯坦槍手，因為她可能是在以軍與巴勒斯坦激進分子的駁火中，遭到後者發射的流彈擊中身亡，因此以方提議與巴勒斯坦進行聯合調查，並要求他們提供子彈。

然而阿巴斯卻拒絕這項要求，回應「我們拒絕與以色列當局進行聯合調查，因為他們犯下了罪行，我們不信任他們」阿巴斯在阿克勒的公開追悼會上表示。

阿克勒是知名半島電視台記者，其死訊引發許多人在推特上哀悼，也有約旦河西岸民眾上街抗議，反對以色列違反人道的舉動，這次的事件無疑讓以巴衝突升溫，緊張關係更趨緊繃。
以巴衝突
半島電視台
記者
以色列
巴勒斯坦
耶路撒冷

相關新聞

台北市長柯文哲視察木柵機廠「防疫急門診」 黃珊珊確診未出席
台北市長柯文哲視察木柵機廠「防疫急門診」 黃珊珊確診未出席
2022/05/11 16:54
5/7台灣本土增4.6萬例　指揮中心宣布放寬「密切接觸」匡列原則
5/7台灣本土增4.6萬例　指揮中心宣布放寬「密切接觸」匡列原則
2022/05/07 14:30
台灣新聞自由指數全球第38 領先日韓
台灣新聞自由指數全球第38 領先日韓
2022/05/03 18:01
以阿高峰會期間連續恐怖攻擊　以色列全境警戒
以阿高峰會期間連續恐怖攻擊　以色列全境警戒
2022/03/30 14:17
【俄烏戰況】澤倫斯基喊話以色列：幫幫烏克蘭猶太同胞　快賣「金鐘罩」救人
【俄烏戰況】澤倫斯基喊話以色列：幫幫烏克蘭猶太同胞　快賣「金鐘罩」救人
2022/03/21 12:32

更新時間 : 2022-05-12 21:17 GMT+08:00

最受歡迎

【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
【一圖看懂】台灣新冠確診者居家照護可申請口服藥　13類族群適用
【一圖看懂】台灣新冠確診者居家照護可申請口服藥　13類族群適用
台北市防疫急門診增至22處　5/9起設立親子急門診　帶孩子前來須先預約
台北市防疫急門診增至22處　5/9起設立親子急門診　帶孩子前來須先預約
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
【確診理賠】金管會稱數位健康證明等同診斷證明
【確診理賠】金管會稱數位健康證明等同診斷證明