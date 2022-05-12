計程車結合長者關懷送餐、消毒服務 因應台灣本土疫情升溫

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）國內確診個案持續增加，長者成為高危險族群，台灣計程車團隊就推出長照送餐服務，不但能幫獨居長輩配送餐點，還會進一步關懷長者狀況，並且向子女回報，此外也有居家清潔消毒方案，讓居住環境更安心。

根據台灣大車隊，近期推出業界首創「居家安心方案」以及「長照送餐(老人送餐)服務」，多元化計程車服務，有需要的民眾可以透過台灣大車隊集團旗下的生活大管家這個居家清潔服務媒合平台，尋求居家清潔、家電清潔、塵蟎清潔、空間消毒等服務。

台灣疫情持續升溫，今（12日）更破6萬人確診，居家環境清潔顯得更加重要，台灣大車隊指出，旗下的生活大管家首創「居家安心方案」，任務執行人員將會全副武裝，並採用安全、無毒、無臭不影響人體的消毒劑，以最快4小時的時間清消室內，保護家中孩童、老人及寵物安全。

此外，隨著高齡化社會來臨，台灣的老人獨居狀況也越來越普遍，長照成為許多家庭需面對的問題，台灣大車隊表示，近期推出「長照送餐(老人送餐)服務」，能避免子女與疫情下的高危險長輩族群接觸，而送餐騎士除了配送之外，還會進一步關懷長輩狀態，並回報給子女。

根據台灣大車隊，提供這項服務的人員會經過對長輩的關懷訓練，在送餐之餘可以與長輩寒暄交流，並且留意長輩當日健康狀況，若有緊急事件可自發性通報。

此外，這項服務透過送餐騎士APP串接銀色大門「關懷功能」與「關懷日誌」系統選單，比如生活提醒「氣候、保暖、補充水份」等，跟長輩聊天，關心身體健康與生活狀況，也透過日誌欄位輸入，將關懷系統化、數據化，精準察覺長輩需求。