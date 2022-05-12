Google首款智慧手錶秋天上市 AR眼鏡實現翻譯蒟蒻

（台灣英文新聞／科技組 綜合報導）不讓蘋果、三星專美於前！谷歌（Google）12日於開發者大會發表首款智慧手錶Pixel Watch，更透露研發中的夢幻Google AR眼鏡，結合谷歌翻譯為使用者的世界「上字幕」，打造語言無國界體驗。

據市場調研機構Counterpoint Research今年3月報告，2021年全球智慧手錶市場逾1.27億只，蘋果Apple Watch依舊笑傲群雄，獨佔3成市場，三星則憑藉Galaxy Watch 4系列，以市佔1成超越對手華為（8%)，搶下第二寶座。

(圖／翻攝自Counterpoint Research)

谷歌為搶佔智慧手錶大餅，於2021年斥資21億美元收購智慧穿戴裝置廠Fitbit，並於今年推出首款Pixel Watch，搭配谷歌自家手機以及Pixel Buds Pro真無線主動降噪耳機等系列產品，就是要將消費者一網打「進」Google Pixel生態鏈。

根據發布會消息，Pixel Watch採曲面圓形錶盤，近乎無框的流暢設計加上右側錶冠，搭配米白色簡約錶帶，極具美感。軟體wearOS搭載各項谷歌原生服務，包含Google地圖、Google助理、Google錢包等服務，並支援心率偵測、睡眠追蹤、運動訓練等功能。

iPhone使用者需注意，Pixel Watch 僅限於 Android 用戶使用。

此外，Pixel Watch定位為高階產品，將推出行動網路版本，可單獨使用Google地圖、錢包支付，搭配Google Home控制物聯網設備等，手機離身依然便利。

Pixel Watch預計於今年秋天與Google Pixel 7一起推出，售價尚未公布。

發布會另一亮點在於Google搶先透露開發中的AR眼鏡，整合強大谷歌翻譯功能，讓用戶可以即時生成字幕，堪稱真實版翻譯蒟蒻。