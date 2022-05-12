上海收緊封控 「白衛兵」闖民宅、涉群毆影片曝光引譁然

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國清零政策引發大量民怨，被稱為「白衛兵」的防疫人員因手段過激，被人民錄影上傳社群媒體，當中「白衛兵」不斷侵入民宅消毒、強行把人帶走的畫面引發譁然，使中國清零政策再度被國際檢視。

中國自3月28日浦東開始封城，至今已近50天，期間內防疫手段不斷收緊，人民生活大受干擾，不但有人餓死、輕生，「方艙醫院」更是亂象頻傳，最讓外界驚訝的是防疫人員「白衛兵」，或稱「大白」的手段激烈，不但有影片指出他們將寵物狗打死，現在更涉及與民眾鬥毆，場面一發不可收拾。

媒體指出，目前上海的政策是，只要一棟大樓內有一人確診，整棟樓都必須被抓去隔離。由於規定實在太不合理，許多民眾拒絕配合，卻被防疫人員強行入門，要求離開大樓前往隔離中心。

從社群媒體上可看到，許多人民錄下防疫人員擅闖民宅的影片，有的靠爬牆、爬窗進入屋內，有的直接以電鋸試圖闖入，而進入之後，防疫人員會大量消毒室內，不管屋裡有何物件一律都遭灑藥，被民眾形容是「搞破壞」，許多傢俱或電子設備都因此被破壞。

此外，有民眾錄下防疫人員與人民鬥毆的影片，當中可以看到雙方明顯打鬥，防疫人員也一度被人們攻擊，雖然打群架原因不得而知，卻使外界感到詫異，質疑這場清零防疫鬧劇究竟何時才會結束。

對此，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）本週表示中國清零、上海封控等政策「不可再繼續」，此言一出立刻引發中國反彈，回應表示該言論「不負責任」，需被審查。

目前北京也面臨風雨欲來的狀況，根據路透社，北京5月11日新增46例新個案，週三（11日）晚間，北京宣佈在北京市最大的疫情熱點朝陽區和其他兩個區的部分地區須停止計程車及其叫車服務。

北京部分地區也已經禁止在餐廳裡用餐，並關閉一些商場、娛樂場所和旅遊景點，也暫停了部分公車和地鐵系統，還有對一些住宅大樓實施封鎖。