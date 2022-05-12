中華電信攜手高通率先完成5G毫米波「4K雲端遊戲」應用測試

看好5G時代4K雲端遊戲市場， 中華電信攜手國際晶片大廠高通及台灣手機品牌華碩、 雲端遊戲開發商Gamestream於中華電信學院5G垂直領域 應用展示場域打造由5G mmWave (毫米波)驅動的4K遊戲展示， 率先業界以5G毫米波在手機上成功測試運作5G Hami雲端遊戲4K畫質大作，展現優異雲端運算與串流技術， 在可預見的未來將能讓手遊玩家享受超高速率、 低延遲的4K雲端遊戲，藉由感受細緻華麗的遊戲場景， 營造媲美桌機等級的暢快遊戲體驗。

中華電信5G擁有國際主流3. 5GHz頻譜最大連續頻寬及最佳頻位，針對可實現更高速率、 低延遲特性28GHz毫米波頻段，也取得600MHz最大頻寬。 中華電信28GHz 5G毫米波頻段，擁有理論值可達下載速率3Gbps、 雙向延遲5~6ms的高效特性，對AR/VR視訊直播、 高畫質視訊及4K雲端遊戲等需要大量資料高速率、 低延遲的5G新應用，提供更好的發展環境。

此次中華電信以高通、 華碩合作所打造之全台唯一支援5G毫米波的智慧型手機Snapd ragon Insiders為平台， 載入與Gamestream攜手推出的兩款4K畫質Hami雲端 遊戲《Deliver Us the Moon》、《Redout》， 多方協作下順利完成5G毫米波頻段網路順暢傳送測試， 為台灣5G娛樂應用服務品質樹立標竿。

中華電信執行副總經理林榮賜表示：「 中華電信以堅強的資通訊實力， 一直致力為消費者提供最完善的服務，同時更秉持廣結盟方針， 積極投入5G創新應用。此次與高通、華碩、 Gamestream合作， 在台灣率先示範5G毫米波可為遊戲產業帶來的全新境界， 透過行動裝置就能體驗桌機等級感受，成功拓展雲端遊戲的可能性， 期盼完整發揮5G高速率、低延遲特性，提供消費者嶄新的5G 4K雲端遊戲服務，打造視聽娛樂極致享受。」

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出：「 5G毫米波充份利用24GHz以上頻段， 搭載Snapdragon行動平台的5G毫米波裝置傳輸效能較5 G 6 GHz以下頻段快16倍， 在多用戶高密度場域也能實現流暢的行動傳輸。 身為全球無線通訊技術領導者， 我們很高興能在台灣示範5G毫米波為遊戲產業生態系帶來的變革， 未來將持續開發先進技術，打造尖端創新應用， 帶動台灣與全球更多區域的發展。」

華碩手機事業處總經理張凱舜指出：「身為台灣IT品牌大廠， 華碩十分樂意與高通及中華電信合作， 以軟硬整合搭配5G毫米波的示範場景， 打造下世代通訊的多元無限可能性， 並藉此帶動台灣IT產業的進化再提升，找出新一波遊戲市場商機。 」

Gamestream銷售及業務開發副總裁Lionel Adam表示：「4K雲端遊戲行動體驗是遊戲產業的明日之星， 藉由與高通、中華電信、華碩的攜手合作，我們很榮幸參與『 4K雲端串流毫米波行動遊戲示範展示』， 深入了解台灣市場的需求，在此基礎之上， GameStream未來開發4K雲端戲的方向與目標更加明確， 為迎接遊戲新時代做好準備。」

中華電信Hami雲端遊戲服務提供核心冒險、競速賽車、 熱血格鬥還有廣受好評的迪士尼、 樂高系列等超過百款高階主機級遊戲， 享受最精采及順暢的頂級5G娛樂遊戲體驗，盡在中華電信！ 更多Hami雲端遊戲內容請詳參https:// hamigame.emome.net