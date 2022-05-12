落實食農教育　臺灣鳳梨首次供應日本學生營養午餐水果

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了在國際間推廣臺灣水果，農糧署今(12)日表示，日本茨城縣笠間市及大洗町共9間學校的校園營養午餐，首度採用臺灣鳳梨估計有超過6,000名師生得以品嘗臺灣鳳梨的好滋味，同時致贈臺灣鳳梨餐墊給學校，藉此落實食農教育。

農糧署說明，日本校園午餐水果80%是國產，學校對於食材的來源與營養成分更是嚴格把關，今年臺灣產銷履歷鳳梨首次躋身成為校園營養午餐水果之一，實屬不易。代表臺灣鳳梨香甜美味，富含營養價值，連日本學校都認同進而安心供應學生享用。

農糧署表示，2021年臺灣鳳梨深獲日本消費者高度評價與大力支持，2022年截至5月11日鳳梨外銷日本已達15,593公噸，較2021年同期10,736公噸，增加45%；已在日本消費市場打開知名度。例如，今(2022)年茨城縣笠間市最大「霞」連鎖超市等通路也販賣臺灣鳳梨，學校跟隨這股風潮首次在學校營養午餐水果採用臺灣鳳梨。

台北駐日經濟文化代表處副代表李世丙出席笠間市立岩間中學與學生共進午餐，他期望透過這樣的農產品交流，讓日本學生對臺灣有更深刻的認識，也希望金鑽鳳梨在日本學生心中札根，成為高級水果的象徵。

圖片由農糧署提供

照片由農糧署提供