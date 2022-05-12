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台海議題將入美國東協峰會 美方：期待公平競爭無意新冷戰

By 台灣英文新聞－編輯
2022/05/12 16:13
白宮印太事務協調官坎博 (Kurt Campbell）指出美方將採取行動維持台海和平及穩定，不會挑釁但會確認各方嚇阻可能挑釁的作...

白宮印太事務協調官坎博 (Kurt Campbell）指出美方將採取行動維持台海和平及穩定，不會挑釁但會確認各方嚇阻可能挑釁的作...

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）白宮國安會印太事務協調人坎博11日表示，美方將「美國－東協特別峰會」中提及兩岸關係議題，並強調會確認各方嚇阻可能挑釁的作為，確保烏克蘭事件不在亞洲重現。外交部發言人歐江安感謝美方「堅若磐石」承諾，也強調台灣有決心與能力與夥伴國合作，維護台海安全及自由開放的印太區域。

坎博（Kurt Campbell）於智庫活動中談及即將於5月12日至13日在華府登場的「美國－東協特別峰會」，表示該峰會將強化美國在印太地區的參與，提及即將推行的印太經濟架構（IPEF），並談論對中國立場追求公平有效「競爭」而非新冷戰。

近來美國大動作強化與印太地區連結，卻被外界質疑屢屢碰壁，包含坎博去年10月提出的IPEF至今仍未公布，東協峰會也因區域領導人意興闌珊及俄烏戰爭延期數月。此番召開峰會，也被外解解讀為拉攏東南亞，意在中國。

坎博表示，多數東南亞國家盼與中國維持穩定關係，並與美國建立持久關係，且與其他國家進行更廣泛的接觸，而美國總統拜登將於峰會直接了當的談論美國策略，美方期待公平有效的競爭，並與各國在多項議題上合作，以應對挑戰和競爭，但無意讓東南亞或亞洲陷入新冷戰。

坎博也指出台海議題在峰會討論之列，美方將採取行動維持台海和平及穩定，不會挑釁但會確認各方嚇阻可能挑釁的作為；美方並認為，其他國家強調烏克蘭情勢絕不能在亞洲重現，這是非常重要的事情。

事實上，本月10日美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）出席聽證會曾言及，台灣從現在到2030年面臨的危急（acute）的中國威脅，並指出中國正積極增強軍力，企圖取得美軍介入時仍可接管台灣的優勢能力。

歐江安今日於外交部例會中表示，感謝拜登政府自上任以來，一再強調對台灣的承諾「堅若磐石」，更多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度關切。我國政府將持續強化自我防衛能力及不對稱戰力，堅定維護台灣自由民主制度。

歐江安強調，我國有決心，更有能力與美國等理念相近國家深化合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，維護台海安全及自由開放的印太區域。
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更新時間 : 2022-05-12 16:44 GMT+08:00

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