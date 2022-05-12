5/13起開放「親友代看診、領口服抗病毒藥」 羅一鈞：藥物有交互作用　不是看診就一定能拿藥

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，自5月13日起，開放符合口服抗病毒藥物用藥條件確診者，可由親友代為看診，以評估使用口服抗病毒藥物。但是，醫療應變組副組長羅一鈞強調，開立藥物有相當多的條件，也需要查詢藥物的交互作用，經醫師評估查詢後，可能會有確診者不能用藥的情況，因此「不是看診就一定能拿藥」。

羅一鈞說，為提高領藥的方便性、簡化開立藥物的流程，以及使具重症風險因子且有使用Paxlovid口服抗病毒藥物需求之輕中症COVID-19確診病人及時獲得治療，明（13）日起，符合口服抗病毒藥物用藥條件的確診者，可由非居家隔離中的親友持確診者之健保卡及出示確診證明，前往設有防疫門診且配賦有Paxlovid抗病毒藥物的124家醫院代為看診。

經醫師評估符合用藥條件並且適宜服藥，由代理看診者簽署治療同意書後，由醫師開立處方箋，於醫院藥局領藥。

至於確診證明則包含數位新冠病毒健康證明、或同時顯示身分證字號的健保快易通檢驗結果頁面截圖等可證明確診之資料。

羅一鈞提醒，前往醫院前，請民民眾事先查詢醫院防疫門診掛號及看診方式，依照醫院流程進行掛號看診。

羅一鈞說明，由於藥物開立有許多條件，也需要查詢藥物交互作用、衝突藥物，有可能代看診者到醫院門診後，在醫師評估查詢認為確診者不適合用藥，因此「不是看診就一定會開藥」，民眾需要事先了解，以免在診間產生不必要的紛爭。

另外，自5月10日起修改領用抗病毒藥物方案，但第一線醫護發現，許多長者有數位落差，視訊對於軟體不熟悉，需要用電話詢問代替視訊，且有些文件身分認證需要家人幫忙，因此開放醫師針對居家照護確診者執行口服抗病毒藥物之評估及開立必要時，得以「電話問診」代替或輔助視訊評估及問診，以便利醫療團隊實際遭遇各種情境時能及時彈性處理。

指揮中心提醒，請確診者應依醫師指示使用藥物，完成完整療程，勿自行增減藥量或改變使用方式，以免影響藥物治療效果，並為確保醫療資源有效運用，如果服藥後產生嚴重不適情況，請立即聯絡居家照護團隊或諮詢開立處方之醫療院所。