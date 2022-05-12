公民參與智慧臺北學研平台成果展 臺灣學生關注交通議題

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市政府資訊局與臺北智慧城市專案辦公室(TPMO)舉辦「2021公民參與：智慧臺北學研合作平台」呈現36組學生的成果展，無論是研究議題、研究方式都相當多元，其中交通領域讓學生十分有感，活動自5月11日至20日在臺北市政府一樓中庭舉行。

「智慧臺北學研合作平台」於110學年度共與5間大學、7門課程合作，在臺北市立大學、臺灣大學、政治大學、東吳大學、中山大學等大學教授的規劃設計之下，將臺北市智慧城市政策專案、開放資料等納為教學素材，鼓勵學生針對感興趣議題進行研究，培養學生政策專案研究、資料應用分析等能力，進而產出學習與研究成果。

台北市資訊局表示，這次展覽共呈現36組學生成果，無論是研究議題、研究方式都相當多元，其中交通領域讓學生十分有感，例如臺北市立大學因應臺北機車族眾多，停車供需不均，以智慧機車架為研究標的，透過訪查得知，民眾認為可查剩餘車位及悠遊卡付款方式而感到便利。

政大研究臺北市人口密集、車流量多，為降低交通事故發生率，研究建議持續發展智慧交控，希望透過AI人工智慧即時進行道路安全管理與監控，目前臺北市、新北市試行AI執法皆取得顯著成效。

資訊局呂新科局長表示，臺北的智慧城市發展是演進的歷程，必須建構在市民參與及公私協力機制之上，智慧臺北學研合作平台則是在此概念下，延伸至大學社群，將智慧城市及公民參與元素融入大學課程內，鼓勵學生瞭解市府政策，進而提出研究想法。

照片由台北市政府提供