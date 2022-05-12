美情報總監：台灣2030年前面臨危急中國威脅

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導） 美國國家情報總監海恩斯美東時間10日出席聽証會表示，台灣2030年前將面臨危急（acute）的中國威脅，外交部回應，將不斷提升自我防衛能力並與他國合作，以維護台海和平與安全。

《CNN》報導，海恩斯（Avril Haines）出席聯邦參議院軍事委員會聽證會指出，台灣從現在到2030年間將面臨危急的中國威脅，中國正積極建立能接管台灣的軍力，但也寧可透過和平方式達成目的。

關於中國是否武力犯台，海恩斯認為，中國政府致力於讓自身效率達到目標，使其軍隊在能突破美國干預拿下台灣。

海恩斯與一同出席聽證的國防情報局局長柏瑞爾（Scott Berrier）皆提出警告，而這將影響中國侵台時程與方法。他們也認為，中國寧可避免因台海議題發生軍事，柏瑞爾表示，中國寧可以時間換空間，和平接管台灣。

柏瑞爾也指出，透過俄烏戰爭，台灣習得領導力、小組戰術、士官隊伍以及正確使用武器系統以進行有效訓練。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（Bill Burns）於7日也指出，俄烏戰爭會影響中國計算如何和何時拿下台灣，然而他不認為，這場衝突會削弱習近平掌控台灣的決心。

外交部表示，中國近年來不斷加大對台灣的軍事恫嚇行徑，對台海安全及國際和平穩定構成挑戰，已引起美國及越來越多國家關切。美國一再強調對台灣的承諾堅若磐石，更多次在結合盟邦的相關聲明中表達對台海和平穩定的高度重視。

外交部重申，面對中國的軍事威脅，我國政府堅定捍衛台灣自由民主與安全的決心從無改變，也會不斷提升自我防衛能力，並持續與美國等理念相近國家合作，維護台海和平與安全，為印太區域長遠的穩定與繁榮作出貢獻。