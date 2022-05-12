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5/12台灣本土+65385　另增17人死亡　皆為60歲以上長者

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/12 14:16
5/12台灣本土+65385　另增17人死亡　皆為60歲以上長者

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增65,446例COVID-19確定病例，分別為65,385例本土個案及61例境外移入(40例為航班落地採檢陽性)；另增17人死亡、79例中重症。

指揮中心表示，今日新增之65,385例本土病例，為31,102例男性、34,146例女性、137例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。

個案分布為新北市(23,788例)、臺北市(10,751例)、桃園市(10,039例)、臺中市(3,830例)、高雄市(3,261例)、臺南市(2,332例)、基隆市(1,876例)、新竹縣(1,348例)、花蓮縣(1,259例)、宜蘭縣(1,186例)、屏東縣(1,061例)、彰化縣(1,000例)、新竹市(851例)、苗栗縣(760例)、雲林縣(613例)、臺東縣(392例)、嘉義縣(362例)、南投縣(354例)、嘉義市(172例)、金門縣(78例)、澎湖縣(67例)、連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於60多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、15例具慢性病史、6例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月29日至5月9日，死亡日期介於5月5日至5月10日。

5/12台灣本土+65385　另增17人死亡　皆為60歲以上長者
5/12台灣本土+65385　另增17人死亡　皆為60歲以上長者

指揮中心說明，今日新增61例境外移入個案中，25例男性、36例女性，年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國6例、調查中55例，入境日介於今年3月16日至5月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計570,870例確診，分別為12,052例境外移入、558,764例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計968例COVID-19死亡病例，其中953例本土，個案居住縣市分布為新北市463例、臺北市346例、基隆市41例、桃園市36例、彰化縣16例、新竹縣14例、臺中市7例、宜蘭縣6例、花蓮縣5例、屏東縣4例、苗栗縣3例、高雄市、雲林縣、南投縣、臺南市及臺東縣各2例、新竹市及嘉義縣各1例；另15例為境外移入。
新冠肺炎

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更新時間 : 2022-05-12 15:12 GMT+08:00

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