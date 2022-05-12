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台灣教師不能放五一　全教總：違背國際勞動節意義籲啟動修法

全教總：這樣錯亂的放假模式，更造成職場與民眾生活的不便

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/12 13:54
照片由全教總提供

照片由全教總提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全教總今(12)日召開記者會指出，台灣的受僱者被分化成「勞工」與「非勞工」，五月一日是國際勞動節，全世界有近百個國家在這一天全國放假，我國卻自成一格，只有適用勞基法的「勞工」放假，教師及其他則不適用，要求內政部啟動修法作業，從2023年勞動節起實施全國放假一天。

全教總今(12)日以「平平是勞工，五一放假差很大」為題召開記者會，理事長侯俊良表示，今年5月1日適逢週日，適用勞基法的勞工在5月2日補假一天，但教師因不適用勞基法，只能繼續上班。

侯俊良接著說，2023年的勞動節剛好也是三天連假，台灣的勞工將再次被錯誤分為兩類，也就是適用勞基法的勞工，五一放假一天，不適用勞基法的教師繼續上班，而這樣錯亂的一國兩制，已經持續數十年。

侯俊良指出，距離2023勞動節幾乎還有整整一年，行政部門有足夠時間完成「紀念日及節日實施辦法」的修正，呼籲內政部面對錯誤並啟動修法作業，將勞動節改為全國放假一日，並自明年勞動節起實施。

全教總補充，五月一日是國際勞動節，明明同為「受僱用，從事工作獲取工資」的公務員、教師、受僱醫師、保姆、私人駕駛、個人看護等，成了「非勞工」或「特種勞工」，其中隱含的分化或歧視，完全違背勞動節的意義。

全教總接著說，這樣錯亂的放假模式，更造成職場與民眾生活的不便，全因勞動節當天有上千萬勞工放假，卻有近百萬受僱者沒有放假，例如父母放假，子女上課，或子女的托兒所、幼兒園放假，父母卻要上班等。而在公務機關與學校，更造成同一個辦公場地，公務員、教師不放假，但適用勞基法的工友、臨時人員、派遣人員放假，諸如此類紛擾，不勝枚舉。
勞動節
全教總

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