Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大通路」都有賣　單劑175元

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/12 12:57
韓國製「福吉美」唾液快篩來了，，將在今（12）日起於多間藥局可買到 。(圖片取自<a class="oajrlxb2 g5ia77u1 q...

韓國製「福吉美」唾液快篩來了，，將在今（12）日起於多間藥局可買到 。(圖片取自佑全保健藥妝＆健康人生藥局)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）韓國製「福吉美」唾液快篩來了，將在今（12）日起於多間藥局可買到，包括杏一、佑全和丁丁藥局，售價為一盒一支175元，開賣時間以藥局各門市為主。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩需求大增，許多民眾頻繁戳鼻被戳到很怕，加上小朋友進行採檢鼻腔病毒的快篩不易，唾液快篩詢問度夯。

根據食藥署日前表示，廠商於4月中時向食藥署提出申請，經過效能驗證、文件審查等程序後，於4月29日下午核准「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」專案輸入，是國內首款家用唾液快篩試劑。

食藥署表示，該款家用唾液快篩原產國為南韓，目前也有在澳洲販售，為求謹慎，食藥署審查過程中特別在國內進行效能驗證，檢驗結果和PCR陽性一致率95.83%、陰性一致率99.6%。

以下為各家藥局開賣資訊

【杏一健康生活館】

根據杏一健康生活館的臉書發文，今（12）日起正式開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，售價為一盒一支175元，首波每間門市配貨數量100劑，每人限購2劑，開賣時間以各門市公布為主。

【佑全保健藥妝＆健康人生藥局】

佑全保健藥妝＆健康人生藥局於臉書上表示，「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」於11日晚間陸續到貨，售價為一盒一支175元，詳情請洽門市人員。

【丁丁藥局】

丁丁藥局表示，「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」每劑售價$175，每人限購兩劑。由於各門市到貨時間不一，沒有統一開賣時間，詳情請致電各門市詢問。
唾液快篩
新冠肺炎

相關新聞

防病毒輸入？怕人民思想被西化？中國嚴控出入境 機場當場「剪護照」
防病毒輸入？怕人民思想被西化？中國嚴控出入境 機場當場「剪護照」
2022/05/11 20:46
全球食糧價格為何漲個沒完？有望回跌嗎？
全球食糧價格為何漲個沒完？有望回跌嗎？
2022/05/11 19:47
5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
2022/05/11 17:00
【5/11台灣本土+57188　死亡+8】BNT兒童疫苗預計16日清晨抵台　施打時間恐延至5/20之後
【5/11台灣本土+57188　死亡+8】BNT兒童疫苗預計16日清晨抵台　施打時間恐延至5/20之後
2022/05/11 14:14
高醫大研究證實　中藥「金銀花」能對抗COVID-19　提升免疫力　但兩類人不適用
高醫大研究證實　中藥「金銀花」能對抗COVID-19　提升免疫力　但兩類人不適用
2022/05/11 10:11

更新時間 : 2022-05-12 13:41 GMT+08:00

最受歡迎

【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台北市防疫急門診增至22處　5/9起設立親子急門診　帶孩子前來須先預約
台北市防疫急門診增至22處　5/9起設立親子急門診　帶孩子前來須先預約
【一圖看懂】台灣新冠確診者居家照護可申請口服藥　13類族群適用
【一圖看懂】台灣新冠確診者居家照護可申請口服藥　13類族群適用
5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
【確診理賠】金管會稱數位健康證明等同診斷證明
【確診理賠】金管會稱數位健康證明等同診斷證明