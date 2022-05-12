首款唾液快篩試劑5/12上架！台灣「三大通路」都有賣　單劑175元

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）韓國製「福吉美」唾液快篩來了，將在今（12）日起於多間藥局可買到，包括杏一、佑全和丁丁藥局，售價為一盒一支175元，開賣時間以藥局各門市為主。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩需求大增，許多民眾頻繁戳鼻被戳到很怕，加上小朋友進行採檢鼻腔病毒的快篩不易，唾液快篩詢問度夯。

根據食藥署日前表示，廠商於4月中時向食藥署提出申請，經過效能驗證、文件審查等程序後，於4月29日下午核准「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」專案輸入，是國內首款家用唾液快篩試劑。

食藥署表示，該款家用唾液快篩原產國為南韓，目前也有在澳洲販售，為求謹慎，食藥署審查過程中特別在國內進行效能驗證，檢驗結果和PCR陽性一致率95.83%、陰性一致率99.6%。

以下為各家藥局開賣資訊：

【杏一健康生活館】

根據杏一健康生活館的臉書發文，今（12）日起正式開賣「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」，售價為一盒一支175元，首波每間門市配貨數量100劑，每人限購2劑，開賣時間以各門市公布為主。

【佑全保健藥妝＆健康人生藥局】

佑全保健藥妝＆健康人生藥局於臉書上表示，「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」於11日晚間陸續到貨，售價為一盒一支175元，詳情請洽門市人員。

【丁丁藥局】

丁丁藥局表示，「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組」每劑售價$175，每人限購兩劑。由於各門市到貨時間不一，沒有統一開賣時間，詳情請致電各門市詢問。