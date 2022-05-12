港府拘捕何詩韻、前樞機主教 中梵信仰之爭再浮檯面

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）香港警方國安處10日至11日以涉嫌「勾結外國勢力罪」為由，陸續逮補「612人道支援基金」5名信託人，其中包含榮休香港樞機主教陳日君、社運歌手何韻詩，美國國務院發言人普萊斯對此發出強烈譴責並呼籲立即釋放相關人員。

香港人權不彰再度刷新下限，繼香港前政務司長李家超甫在8日的「單人」特首選舉秀中「勝出」，港警再度發難，拘捕香港泛民主派「612基金」5位信託人，該基金為反送中運動人士提供相關人道援助，如今當局以該組織涉嫌在《國安法》實施前就涉嫌與外國勢力勾結為名，行扼殺民主、言論自由之實。

倘若指控成立，陳日君、何韻詩、嶺南大學文化研究系前客席副教授許寶強、公民黨大律師吳靄儀，以及因他案在監服刑、在獄中被捕的前香港立法會議員何秀蘭，都將面臨終身監禁。

前樞機主教遭拘捕，信仰自由再掀波瀾

國際組織人權觀察表示，因和平活動逮捕已90歲的前樞機主教，對香港而言是「令人震驚的（人權）新低點」，這說明過去兩年來，香港的人權每況愈下。

陳日君（Joseph Zen）身份特殊，為中國天主教會最資深的成員之一、如今以高齡90歲遭港府拘捕，不僅事關香港民主與言論自由，中共鉗制信仰自由的議題也浮上檯面。

教廷與中國間的拉鋸戰行之有年，除了作爲台灣唯一的歐洲友邦，雙方在主教任命權、中國天主教愛國會和中國天主教全國代表會議制度等問題爭執不下，天主教徒在中國屢受迫害，為此教廷也作出妥協，與中國簽訂雙邊臨時協議，陳日君對此相當不以為然。

《BBC》報導，70年前，陳日君逃離中共政權來到香港，是香港天主將信仰的重要支柱，他長期公開批評北京政府，為中國境內的天主教徒與香港民主發言。他也曾譴責教廷出賣中國天主教會，強迫地下主教退休，讓北京挑選的愛國主教接替。

《路透社》報導，教廷發言人布鲁尼（Matteo Bruni）在聲明中表示，教廷對陳日君被逮補感到擔憂，並將密切關注此事的進展。

美國出言譴責 議員促聯合國人權機構介入

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，香港當局此舉再次證明，他們會以任何必要手段扼殺異議，損害人民受權利與自由。他呼籲港府即刻釋放遭拘捕人士，並強調美方會持續與港人站在一起。

對於陳日君被捕一事，美國參議院外委會共和黨首席議員里契（Jim Risch）推文質問「中國為何這麼怕畢生致力幫助中國人民的年邁主教？」而美國國會及行政部門中國問題委員會（Congressional-Executive Commission on China, CECC）共同主席的民主黨籍參議員默克利（Jeff Merkley）、民主黨籍眾議員麥高文（Jim McGovern）也以聯合聲明，譴責港府持續破壞保護法治、港人人權的機制，以《國安法》系統性鎖定公民團體，剷除異己。

兩位主席敦促聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet），親赴香港，檢視該地是否履行「公民及政治權利國際公約」底下義務。