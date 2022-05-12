【烏俄戰況】芬蘭瑞典心驚驚急找盟友 英國宣布同簽安全互助協議

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）俄羅斯2月出兵烏克蘭後， 與俄羅斯鄰近的北歐中立國家瑞典及芬蘭深感焦慮，在國防外交政策上亟於作出應變加強安全，更考慮申請加入北大西洋公約組織（NATO），5月4日，一架俄國Mi-17直升機更入侵芬蘭空域約5公里，引起緊張。英國11日同意與瑞典、芬蘭簽署安全互助協議，只要其中一方受到攻擊，英國就會出手相助。

BBC報導，英國首相強生（Boris Johnson）本周訪問這兩個國家，同時簽署這項安全互助協議。由於這是互助協議，所以意謂若英國有難，芬蘭瑞典也會支援。

這項安全互助協議，可望為芬蘭、瑞典成功加入北約前，提供些許安全保障。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）說，這項合作在俄羅斯軍事侵略烏克蘭的緊張氣氛下，顯得益加重要。

英國、瑞典、芬蘭11日三方領袖記者會上表示，互助協議著眼於長期國家安全與防禦合作，並非只因應眼前的威脅。

「只要瑞典遭到攻擊，並向英國提出請求，我們就會支援。」強生說道。

芬蘭與俄羅斯接壤邊境長達1300公里，俄羅斯因此不願見到芬蘭加入北約，讓歐美軍事聯盟勢力直達家門口，因此威脅若兩國加入北約會還以顏色。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示歡迎同為現代民主國家的芬蘭及瑞典加入北約陣營，若兩者申請加入，會用最快的速度辦理入會。