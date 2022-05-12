北韓驚傳「最重大的緊急事件」！官媒證實國內出現首例新冠確診個案

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）朝鮮中央通訊社今（12）日報導，北韓境內出現首例新冠肺炎的確診病例。這是自2020年初爆發疫情以來，北韓首次證實境內出現新冠病例。

南韓媒體報導，朝鮮國務委員會委員長金正恩於今日在中央黨部召開勞動黨第8屆中央委員會第8次政治局會議，並宣布國家發生「最重大的緊急事件」。

據了解，國家應急防疫指揮部和相關單位於8日在首都平壤為發燒民眾採集樣本進行基因序列後判定，患者感染的是傳染力強的Omicron亞型變異株BA.2。

但官方未對外透露此次疫情的確診數或感染源等相關細節。

北韓自2020年2月以來堅守最高規格的新冠隔離戰線，幾乎封鎖對外貿易和觀光，嚴重衝擊國內經濟，還曾對外宣稱在COVID-19 防疫方面有著完美的記錄，雖然這一說法受到外界專家的廣泛質疑，不管事實如何，此次爆出確診個案象徵長達2年3個月的防疫「正式破功」。

報導提到，北韓領導人金正恩誓言要完全阻斷病毒的傳播鏈，下令展開全國封鎖，並指示民眾不要出門，但未具體說明何時撤銷命令。

美聯社報導，北韓 2600 萬人口大部分未接種疫苗，因為政府拒絕由聯合國支持的COVAX 分發計劃提供的疫苗，可能是因為這些疫苗有國際監測要求。

國外專家表示，由於北韓的醫療保健系統薄弱，疫情若大規模爆發將造成毀滅性後果，並且在與嚴重的糧食短缺等其他問題相結合時引發一連串連鎖效應。

首都平壤出現首例確診個案後，相關單位立刻進行清消作業。（圖／美聯社）