國民法官新制2023年施行 台灣法務部加強檢察官論述能力

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「國民法官法」將在2023年1月1日正式施行，因應國民法官加入審判，檢察官須加強讓不具法律專業的國民法官「聽得懂、能吸收」的論述能力，為此，法務部罕見向民間企業取經，並邀請知名講師王永福為檢察官量身定做適用於國民法官法庭之專業簡報課程。

法務部11日透過新聞稿表示，國民法官新制開啟了全新的審判模式，將使檢察官面臨新的挑戰，法務部長蔡清祥非常重視及要求應積極提升檢察官蒞庭之專業職能，為國民法官新制作好萬全準備。

為此，自2020年7月「國民法官法」立法通過後，法務部組成因應工作小組，迄今已辦理五期的檢察官教育訓練課程及一場國際研討會，各地方檢察署也因地制宜，持續辦理相關教育訓練，多方汲取經驗累積，精進檢察官之蒞庭職能，並充實各項軟硬體整備工作。法務部亦邀請在民間企業界知名講師-「簡報溝通協會」理事長王永福先生，以未來國民法官潛在候選人之角度，來替檢察官量身定做適用於國民法官法庭之專業簡報課程。

法務部表示，王永福的簡報課程深具特色，講課方式顛覆傳統，以輕鬆、互動之方式，增加學習樂趣，課程內容紮實且實用，讓檢察官學員瞭解，好的簡報不只在於傳達資訊，更在於「說服」，故不僅可將所學應用於將來的國民法官法庭當中，更習得如何掌握重點，能隨時上場提出令人吸睛的簡報技巧。

蔡清祥部長於培訓課程結束後，11日與王永福舉行座談。王永福表示，過去對於檢察官非常陌生，也侷限於報章媒體，今已全然改觀，除了對於檢察官學員的用心、投入及全力以赴的態度，深表肯定外，更對於檢察官的專業及未來蒞庭表現深具信心。