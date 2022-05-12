世衛大會前夕 捷克參院力挺台灣國際參與

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）捷克參議院於當地時間11日再度以壓倒性高票通過決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL）。對於捷克參議院連續兩年在世界衛生大會前夕通過決議力挺台灣，外交部表達誠摯感謝。



外交部新聞稿說明，捷克參議院的決議指出，捷克政府施政綱領及2022年捷美戰略對話聯合聲明，都將台灣視為印太地區的重要合作夥伴，強調捷克與台灣享有共同理念與價值，雙邊將在經貿、科技、教育、文化及觀光等領域深化合作；台灣積極投入各項全球議題，卻無機會參與相關國際組織，不僅侷限台灣對國際社會的貢獻，也剝奪台灣人民應有的權益。



外交部表示，上述決議案在當地時間4日先經捷克參院「外交、國防暨安全委員會」表決通過，11日提請院會審議並順利獲表決高票通過；捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）及衛生部政務次長Padek Policar 均受邀到場親自見證，充分展現捷克政府對台灣的重視與堅定情誼。



外交部指出，台捷共享自由、民主、人權等普世價值，雙方持續積極發展全方位的合作夥伴關係。過去捷克對台灣國際參與一向鼎力支持。例如前年5月捷克參院「外交、國防暨安全委員會」及「衛生暨社會政策委員會」曾分別通過友我決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會（WHA）；上（2021）年4月參議院院會首度高票通過支持台灣參加世界衛生組織所有相關會議、機制及活動。



外交部強調，包括捷克在內的眾多歐洲理念相近夥伴，近來針對台灣參與國際組織議題持續不斷展現強勁支持，再度體現台灣是國際民主社群不可或缺的良善力量。

外交部重申，台灣樂願與捷克等民主陣營的合作夥伴攜手努力，繼續為人類的健康福祉及永續發展貢獻心力。