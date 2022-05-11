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防病毒輸入？怕人民思想被西化？中國嚴控出入境 機場當場「剪護照」

連海外留學都百般刁難，以免學到西方思想

By 台灣英文新聞－編輯
2022/05/11 20:46
北京首都國際機場（圖／美聯社）

北京首都國際機場（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 綜合報導）為了防堵新冠肺炎疫情，中國自去年起加嚴出入境規定，霹靂手段甚至包括在機場直接剪護照，人民敢怒不敢言，也有人質疑，此舉是為了不讓人民出國看看外頭的世界。

去年8月，中共就下令強化出入境管理，嚴防疫情輸入，限制非緊急、非必要人員跨境流動，對公民出入境文件的審核也更加嚴格。所謂的嚴控有多嚴？自由亞洲電台披露，中國人在機場被剪護照的事件已屢見不鮮，而代辦海外留學的仲介機構也嘆，連中小學生出國辦護照，都難上加難。

民眾爆料，日前一架從杜拜轉機曼谷抵達廣州的中國乘客，被境管人員刁難、盤問，「出國幹嘛？在哪工作？回家原因？是否還要出國？」有的被剪護照，有人稱父親病了，不出國了，護照才逃過一劫。

張姓女子向亞洲電台透露，其實剪護照的行徑已有兩三年，「能不讓你走就不讓你走」。另一人明明持留學簽證赴加拿大，但境管人員發現他只是先去讀語言，還未有線下（實體）課程時，竟直接把其護照剪了，「沒有線下你出去幹什麼？」

這類例子還不少，除了防疫理由，評論人士指，背後還有更深層的理由。一名浙江陸姓評論家表示，許多人申請護照遭拒，說明了中國政府正設法減少國人出境，憂心其出國後，「會瞭解到外地真實情況。」

此一趨勢，海外留學代辦服務業再清楚不過了。報導引述一名廣州黃姓業者說法，從前中國人可將孩子送去泰國、英國念書，如今都加以限制，尤其是年齡較小的孩子。「這和疫情有什麼關係呢？他不希望那麼多中國人出去。」

黃姓業者認為，此舉是為了減少國人接受西式教育的機會，以免學到西方文化價值，回國後太難管。「他不需要你有很多見識。我提一個建議，你會提那麼多反對意見，好管理嗎。」
中國
新冠肺炎
疫情
出入境
出國
留學
護照

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