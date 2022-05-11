全球食糧價格為何漲個沒完？有望回跌嗎？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球物價漲漲漲，受高物價影響，台灣1至3月實質經常性薪資六年來首度出現負成長，其中食物價格與民生息息相關，連雞排都漲到80元，老百姓叫苦連天。這波漲勢來龍去脈為何？何時可告一段落？路透一一說分明。

價格飆升原因？

新冠肺炎（COVID-19）打亂全球供應鏈，運輸中斷加上封城、缺工，農產品運送成了問題，農民甚至只能眼睜睜看著牛奶酸敗、蔬菜爛去，食糧價格便自2020年中起漲聲響起。天公也不作美，許多地區都因氣候因素導致歉收，大豆最大出口國巴西2021年遭逢大旱，今年中國小麥收成也是史上罕見的少，而疫情激發的糧食安全意識，更促各國加緊囤糧，限縮了全球市場作物供應量。

雪上加霜的是，俄國侵略烏克蘭將糧價推升至歷史高點。俄烏二國本就是世界糧倉，供應了全球三分之一的小麥與大麥、三分之二的葵花籽油，烏克蘭還是全球第四大玉米出口國。烏國港口、基礎建設遭戰事破壞，恐需費時數年才能恢復戰前產量。印尼4月宣布禁止多數棕櫚油出口，就是為了確保食用油供應無虞，卻使全球仰賴此油甚巨的烘焙業叫苦不迭。

哪類食物漲最兇？

整個疫情期間，植物油價格居高不下，連帶推升各種食物成本，而俄烏大戰影響玉米小麥出口，穀類價格即於3月創下新高。4月換乳製品與肉類飆新高，反映的是全球對蛋白質的高需求及飼料成本上漲。歐洲與北美爆禽流感，也使雞蛋與肉禽漲翻天。就美國而言，3月肉、禽、魚、蛋的通膨指數年增14%，牛肉也漲了16%。

漲勢有望喊停嗎？

難說。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）5月初時表示，除非恢復俄烏農產、肥料出口，否則全球糧食危機難解。世界銀行預估，小麥價格2022年將漲破40%，2023年農產品價格可能會稍跌，但得視阿根廷、巴西與美國等地能否提高作物產量而定。

此外，由於俄國與白俄羅斯是主要肥料出口國，但在全球制裁下，農民不願掏錢買高價肥料，只好放任農地「自己看著辦」，這恐使產量下滑，拖長糧食危機的威脅。另，隨著氣候暖化，極端天氣事件日趨頻繁，對作物生產都是風險。

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