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孕婦染疫可吃「抗病毒藥物」了！5/11起台灣指揮中心開放使用「輝瑞口服藥Paxlovid」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/11 18:12
中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，即起開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診孕婦使用<a href="https://www...

中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，即起開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診孕婦使用中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，即起開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診孕婦使用輝瑞口服藥Paxlovid。(圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（11）日宣布，即起開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診孕婦使用輝瑞口服藥Paxlovid，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用，但默沙東的口服藥「莫納皮拉韋」仍不建議用於孕婦。

國內確診人數今日確診達5.7萬人，近來每日新增約300名孕婦確診COVID-19，考量國內外數據顯示，染疫孕婦演變成重症風險較高，特別是有其他潛在疾病的孕婦，中央流行疫情指揮中心昨（10）日舉行專家會議，與台灣婦產科醫學會、台灣周產期醫學會共同討論是否開放懷孕婦女使用口服抗病毒藥物。

專家於會議充分討論後，列出三點決議，由指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在疫情記者會中對外說明。羅一鈞說，由於輝瑞口服藥目前無臨床資料可參考，歐美藥物主管機關根據動物實驗結果做出的建議也不一致，須個別考量用藥益處與未知風險。

羅一鈞表示，指揮中心為提供臨床醫師裁量空間，同意將懷孕納入適用輝瑞口服藥的重症風險因子，同時新增注意事項「目前尚無Paxlovid用於孕婦的臨床資料，若臨床醫師評估使用效益大於風險，經充分告知並獲同意後可使用。」

至於，默沙東的口服藥「莫納皮拉韋」是否開放？羅一鈞說，基於藥物安全性考量，仍不建議用於孕婦，相關指引與藥物領用文件將一併儘速修訂。

孕婦染疫可吃「抗病毒藥物」了！5/11起台灣指揮中心開放使用「輝瑞口服藥Paxlovid」孕婦染疫可吃「抗病毒藥物」了！5/11起台灣指揮中心開放使用「輝瑞口服藥Paxlovid」
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