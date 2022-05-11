Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

台灣本土疫情高峰後延？未來是否升三級？陳時中：現在是轉型期

陳時中表示，台灣在Omicron之後已經沒有行政防疫上的分級，現在再度和民眾強調，確定不會再用分級來做社會的管制。

By 醫藥組, 台灣英文新聞
2022/05/11 18:09
台灣本土疫情高峰後延？未來是否升三級？陳時中：現在是轉型期

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）面對台灣疫情高峰期何時將至、是否再度升三級，成為民眾關心問題，指揮中心指揮官陳時中今（11日）記者會上一次解答，強調現在是台灣的疫情轉型期，不會再有行政分級，未來按部就班處理就好。

今中央流行疫情指揮中心記者會上，有記者提問，模型算出今天的確診個案數將達10萬餘人，不過公布實際人數是5萬多人，這是否顯示確診高峰將會往後延？那我們該如何看待確診數比當初預先算出的還要平緩，是好事還是壞事？

陳時中說，每日確診人數是根據數學模型的推估，有高低差異在，沒辦法每天都很準，而為何會有這樣的狀況，沒辦法用特定原因來解釋，國內現在有檢驗的量能，還有個人活動的限制，疫情總是會在一個範圍之內，我們在這個範圍中，按部就班地處理就好。

陳時中也表示，台灣正在面臨重大轉型期，要做好轉型期的管理，是我們努力的。

另有記者提問，有醫師建議先升2.5級或3級一個月，讓病毒擴散緩一緩，想請問陳時中認為這個建議好不好。

對此，陳時中表示，台灣在Omicron之後已經沒有行政防疫上的分級，現在再度和民眾強調，確定不會再用分級來做社會的管制。

陳時中認為，建議防疫升2.5級或3級的概念除了行政用語，也是在考量現在是不是應該加強管制，陳時中說，近期觀察疫情目前沒有暴衝，人民自主行為達成一定公衛效果，像是口罩戴得不錯，而疫苗雖然進展不快，每天也還有6到10萬人施打，整體防禦目前不用太緊張。

陳時中說，許多專家也曾說過，疫情的控制分作以下幾樣，包含社會氛圍、NPI非藥物公衛手段、疫苗預防力量、自然感染的屏障，這些目前都是進行式，可以達到一定的效果。

陳時中強調，現在最重要的是不要確診數暴漲，讓醫療量能可以銜接得上，藥物使用迅速並把疫情控制好，並沒有說一下子要把社會管制加嚴。
本土疫情
三級
疫情高峰
轉型期
陳時中
指揮中心

相關新聞

數位健康證明10日增列身分證號 可做保險理賠依據
數位健康證明10日增列身分證號 可做保險理賠依據
2022/05/09 21:02
5/7台灣本土增4.6萬例　指揮中心宣布放寬「密切接觸」匡列原則
5/7台灣本土增4.6萬例　指揮中心宣布放寬「密切接觸」匡列原則
2022/05/07 14:30
【莫驚慌•莫遲疑】沈富雄談「與病毒共存」:毋隨陳時中起舞、搞得天下大亂
【莫驚慌•莫遲疑】沈富雄談「與病毒共存」:毋隨陳時中起舞、搞得天下大亂
2022/05/04 17:57
台灣5/4新增2萬8420例本土個案　20多歲女發病6天多重器官衰竭過世
台灣5/4新增2萬8420例本土個案　20多歲女發病6天多重器官衰竭過世
2022/05/04 14:17
〈時評〉應勇敢、公開還 詹長權教授、葉彥伯局長...等人一個公道
〈時評〉應勇敢、公開還 詹長權教授、葉彥伯局長...等人一個公道
2022/05/02 19:45

更新時間 : 2022-05-11 19:27 GMT+08:00

最受歡迎

別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
別亂喝！清冠一號不是「防疫茶」 一般人日常飲用恐拉肚子
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
【一張圖買快篩】四大超商、連鎖藥妝、超市量販 快篩試劑販賣規定全都看
【一圖看懂】台灣新冠確診者居家照護可申請口服藥　13類族群適用
【一圖看懂】台灣新冠確診者居家照護可申請口服藥　13類族群適用
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台灣各級學校、補習班「確診停課標準」放寬　5月8日起不再全校停課　　
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
台北木柵機廠車來速篩檢站試營運中　5/11啟用　每日量能800人
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
兒童確診該如何居家照護？台灣醫：每天3次定時紀錄4重點
台北市防疫急門診增至22處　5/9起設立親子急門診　帶孩子前來須先預約
台北市防疫急門診增至22處　5/9起設立親子急門診　帶孩子前來須先預約
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
確診不回報當心被罰30萬！即起沒收到簡訊可自行登入健保APP來填寫資料
【確診理賠】金管會稱數位健康證明等同診斷證明
【確診理賠】金管會稱數位健康證明等同診斷證明
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解