台灣本土疫情高峰後延？未來是否升三級？陳時中：現在是轉型期

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）面對台灣疫情高峰期何時將至、是否再度升三級，成為民眾關心問題，指揮中心指揮官陳時中今（11日）記者會上一次解答，強調現在是台灣的疫情轉型期，不會再有行政分級，未來按部就班處理就好。

今中央流行疫情指揮中心記者會上，有記者提問，模型算出今天的確診個案數將達10萬餘人，不過公布實際人數是5萬多人，這是否顯示確診高峰將會往後延？那我們該如何看待確診數比當初預先算出的還要平緩，是好事還是壞事？

陳時中說，每日確診人數是根據數學模型的推估，有高低差異在，沒辦法每天都很準，而為何會有這樣的狀況，沒辦法用特定原因來解釋，國內現在有檢驗的量能，還有個人活動的限制，疫情總是會在一個範圍之內，我們在這個範圍中，按部就班地處理就好。

陳時中也表示，台灣正在面臨重大轉型期，要做好轉型期的管理，是我們努力的。

另有記者提問，有醫師建議先升2.5級或3級一個月，讓病毒擴散緩一緩，想請問陳時中認為這個建議好不好。

對此，陳時中表示，台灣在Omicron之後已經沒有行政防疫上的分級，現在再度和民眾強調，確定不會再用分級來做社會的管制。

陳時中認為，建議防疫升2.5級或3級的概念除了行政用語，也是在考量現在是不是應該加強管制，陳時中說，近期觀察疫情目前沒有暴衝，人民自主行為達成一定公衛效果，像是口罩戴得不錯，而疫苗雖然進展不快，每天也還有6到10萬人施打，整體防禦目前不用太緊張。

陳時中說，許多專家也曾說過，疫情的控制分作以下幾樣，包含社會氛圍、NPI非藥物公衛手段、疫苗預防力量、自然感染的屏障，這些目前都是進行式，可以達到一定的效果。

陳時中強調，現在最重要的是不要確診數暴漲，讓醫療量能可以銜接得上，藥物使用迅速並把疫情控制好，並沒有說一下子要把社會管制加嚴。