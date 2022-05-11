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快篩外交排擠本土需求？ 外交部：中共認知作戰卑劣

媒體報導政府捐贈價值1500萬快篩給友邦宏都拉斯，民眾不滿當局口罩外交、快篩外交卻讓國人大排長龍，外交部嚴正回應，年初該批快篩已捐贈友邦，彼時疫情尚未蔓延。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/11 17:15
外交部11日駁斥快篩贈友邦排擠本土需求一事。（圖／台灣英文新聞）

外交部11日駁斥快篩贈友邦排擠本土需求一事。（圖／台灣英文新聞）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）中媒報導宣稱台灣政府不顧本土需求，採購台幣千萬快篩試劑送友邦宏都拉斯，並稱台人怒批執政黨拿人民錢做面子，對此外交部今（11）日回應，該批快篩已在今年1月疫情尚未蔓延時捐贈完畢，並譴責中國對台發動認知作戰，挑撥分化的卑劣行徑。

本土疫情蔓延，快篩供不應求導致民眾怨聲載道，更質疑先前為口罩大排長龍時，政府以口罩外交大打「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）招牌，今年1月所採購1500萬快篩國人買不到竟拿去贈送友邦。

外交部發布新聞稿說明，我國政府捐贈友邦宏都拉斯包括快篩試劑等防疫物資是在今（2022）年1月我國國內疫情尚未蔓延時，依據政府採購法進行的公開透明採購。

外交部進一步說明，相關協抗疫的醫療物資已經在1月間完成捐贈，副總統賴清德前往宏都拉斯參加總統就職典禮時，新任總統卡蕬楚（Xiomara Castro）也向我方當面表達感謝。

外交部再次重申，協助友邦對抗疫情，是台灣善盡國際社會成員應有的責任；以具體行動表達我國對友邦人民的關懷，是彰顯「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）的良善循環。但是我國的愛心捐贈仍遭部分媒體及有心人士刻意扭曲報導，不當連結過去無疫情時期已經執行完畢的援外案，企圖醜化我國政府協助他國的美意；外交部深感遺憾。

外交部指出，中國共產黨極權政府所屬無良媒體再次利用我國與友邦合作的議題，對民主台灣發動認知作戰，惡意政治操作並散播假訊息，企圖挑撥台灣人民對政府的信任，分化台灣社會及國人對我國外交工作的支持，「中國共產黨極權政府卑劣行徑，令人不齒」。

外交部提醒民眾及相關媒體認清中國共產黨極權政府類此操弄手法，切勿淪為其對我國進行認知戰的工具及散播的媒介。
外交部
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台灣能幫忙
認知作戰

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