臺灣證交所：全體上市公司2022年4月份當月營收較2021年同期成長1.66％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計887家及76家，共計963家皆已於2022年5月10日前完成2022年4月營收申報作業。

證交所表示，依據上市公司公告2022年4月營收顯示，該月全體上市公司營收總計3兆1,150億元，較2021年同期成長509億元（1.66%），營收成長公司共507家，衰退公司共456家，較2020年同期則成長6,013億元（23.92%）。另累計1至4月全體上市公司營收總計12兆9,150億元，較2021年同期成長1兆1,619億元（9.89%），營收成長公司共614家，衰退公司共349家（相關資料詳如附表），較2020年同期則成長3兆4,944億元（37.09%）。

全體上市公司2022年4月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣及半導體業，衰退趨勢之主要產業為光電業、金融保險業及觀光事業。全體上市公司1至4月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、油電燃氣業及半導體業，衰退趨勢產業為金融保險業、橡膠工業及光電業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司4月份營收成長較大之產業，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致4月較2021年同月成長；4月份營收衰退較大之產業，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，觀光事業受國內疫情升溫影響，致當月較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2022年4月營收成長較大之產業，航運業受惠貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業受原油價格上漲影響，帶動產品價格上漲，半導體業受5G晶片及車用晶片等市場需求影響，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，橡膠工業因疫情趨緩，下游手套廠訂單銳減，另車用輪胎銷售下降，光電業因面板價格下跌及市場需求下滑，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。