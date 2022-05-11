跨越國際、響應SDGs永續風潮！名師分享創意教案在新北

新北市教育局為實踐聯合國永續發展目標SDGs理念 ，並鼓勵教學第一線教師運用在地資源編寫在地國際化教案， 日前與天下雜誌共同辦理「永續教育-微笑台灣創意教案分享會」，創意教案得獎教師會在線上一同與來自全國超過200位老師分享 自身跨國、跨領域歷程與備課經驗， 例如成州國小黃玉玲老師分享如何用跨國教學模式， 展現不同於傳統的教學經驗，讓線上老師讚不絕口。

教育局長張明文表示，自2015年聯合國推動17項全球永續發展 目標SDGs，新北市即以「將指標帶進學校、從生活實踐課程」 為核心，積極融入教學課程。今年更領先全國發布第一本教育版VL R永續發展報告，學校結合校本課程將在地文化連結SDGs理念， 帶領孩子用宏觀、永續的眼光看臺灣，培養面對未來各種挑戰能力， 從小就深耕在地並鏈結世界。

此次線上分享會邀請創意教案得獎教師，結合SDGs議題的創意教 案進行歷程分享。 例如嘉義縣竹崎高中龔昱銘老師分享全球化現象的挑戰與因應、 臺中市光榮國中鍾昌宏老師則分享集結多年跨領域老師備課的創新教 案， 其中成州國小黃玉玲老師更暢談馬來西亞跨國共備課程的過程與經驗 ，以水資源作為探討主題， 帶領學生討論近年極端氣候對於臺灣影響。

黃玉鈴老師表示，因水資源問題並非單一國家課題， 於是邀請馬來西亞的小學共同進行課程，讓學生在學習過程中， 瞭解如何讓保護水資源真正落實在生活中， 也能理解不同國家保護水資源的政策與做法。 透過學生間的分享與回饋，學習辨別統整資訊表達能力， 提升自主學習動機。

參與分享會的成州國小王淑玲校長表示， 教育重要的不只是生命科學，更重要的是人文， 人文教育必須與生活結合，引導學生解決生活中的問題， 進而自主學習和體會，感謝講師們提供優質課程設計範例， 增加許多共備專業知能與可行方法。

臺北市五常國小英語教師鄭茨嘉也說， 感謝黃玉鈴講師分享如何結合校定課程， 讓學生連結在地化與脈絡化情境，並比較不同國家文化認同與分析， 特別符應108課綱素養的原則，令人印象特別深刻， 對未來有意願設計SDGs課程的老師有很大助益。

教育局表示，新北市重視永續環境教育相關議題發展， 近年更以從生活結合SDGs議題發展課程為實踐目標，接軌國際。 在課程中，利用與學生生活息息相關的例子， 帶領學生了解並進而關心國際議題，養成擁有國際視野的前瞻性。 期望未來，新北各校皆能將SDGs的17項指標， 內化為學校的一種思維，讓學生成為SDGs的小小種子， 綻放於學習成長的道路上。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供