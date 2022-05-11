5/12起三類人「快篩陽＝確診」　視訊診療、通報流程一次看

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）自明（12）日起，「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」等3類對象快篩陽性，經醫師視訊評估後即可認定為確診，疫情指揮中心今天公布通報流程，若民眾和醫師對於快篩陽性無共識，才會安排PCR採檢。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，自明日起，民眾在「3天居家隔離及4天自主防疫」或「7天居家檢疫」期間，使用家用抗原快篩試劑進行快篩結果陽性，可依照以下三個步驟進行通報。

第一步：快篩陽性後該怎做？

須在判讀陽性的檢測卡匣或檢測片，寫上姓名及檢測日期，與健保卡放在一起拍照。

須在判讀陽性的檢測卡匣或檢測片，寫上姓名及檢測日期，與健保卡放在一起拍照。 第二步：經遠距/視訊醫療，由醫師判定結果

在遠距醫療或視訊診療門診時上傳照片，配合醫師視訊評估時出示判讀為陽性的快篩卡匣。

在遠距醫療或視訊診療門診時上傳照片，配合醫師視訊評估時出示判讀為陽性的快篩卡匣。 第三步：雙方對快篩結果是否達成共識

民眾和醫師有共識：用健保卡上傳陽性結果，自動通報或上法定傳染病通報，系統自動研判確診，此後民眾將在家等待地方衛生局聯繫，最後地方衛生局依規定安排至指定處所隔離並開立隔離通知書。

雙方對於陽性結果沒有共識：則通知地方衛生局安排PCR採檢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，未來3類對象快篩陽性的確診認定，主要會由診所醫師、居家照護團隊就近協助確認，一旦確診也可直接收案、協助開藥等，加速確診及開藥流程。

此外，各縣市衛生局也已要求轄內衛生所加開門診，服務快篩陽性民眾；居家隔離民眾也可聯繫各地方關懷中心，詢問視訊門診將由哪個診所或醫院負責。