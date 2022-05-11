台北市長柯文哲視察木柵機廠「防疫急門診」 黃珊珊確診未出席

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）台北市今（11日）啟用木柵機廠「防疫急門診」，市長柯文哲前往視察，不過副市長黃珊珊因一早快篩陽性而未能出席，她在臉書上表示「我也快篩陽、別慌！」並鼓勵木柵機廠車來速測站辛苦的醫護人員。

黃珊珊今一早於臉書發文表示自己快篩陽性，應該是這兩天被感染的，原訂下午的台北市防疫記者會因此不再於衛生局舉辦，柯文哲緊急更改行程前往視察木柵機廠防疫急門診，檢視第一天的營運狀況、動線，還有其他待優化空間。

黃珊珊臉書今早的發文劈頭就寫道「我也快篩陽、別慌！」她指出，自己早已有心理準備，覺得身體怪怪的一測出現了兩條線，也是可以預期的事。他也說，早上已經線上開完會，而後自行開車去採檢，現在開始將會進行7天隔離。

黃珊珊再次提醒民眾，確診後千萬別慌，快篩陽第一件事，就是不要搭大眾運輸，可以自駕或步行到各大醫院急門診去採檢PCR，順便拿藥回家，好好靜養七天，不用採檢就可解隔。

她也笑稱，自己從事防疫工作兩年多，今天終於與「敵人」見面，也算是真的跟這病毒共存了。

此外，今天木柵機廠防疫急門診正式上線，柯文哲下午前往視察，並和民眾說明這是提供給台北南區市民的服務，有了車來速採檢，市民朋友可以舒服坐在車上，不會淋雨或曬太陽，就能一站式完成「採檢、診療、領藥」服務。

木柵機廠「防疫急門診」營運後，每天可以增加八百個名額，柯文哲也表示，能有這個快速方便的採檢場域，要感謝萬芳醫院良好的效率與紀律。

柯文哲說，在來回在車隊中穿梭、渾身包得密不通風的醫護人員真的非常辛苦，前往檢測的民眾不妨給予他們一點耐心跟鼓勵。