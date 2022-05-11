集保落實股東會防疫 檢舉價購委託書

自2020年COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐全球，集保結算所依金管會指示，制定因應防疫召開股東會之作業指引，作為公司召開股東會之防疫措施參考，今年隨著國內疫情變化及衛生福利部調整防疫政策，集保結算所滾動調整防疫作業指引內容，取消實聯制，其餘召開股東會的防疫措施，包括股東會場加強人流控管及保持室內1.5公尺社交距離、出席股東應全程佩戴口罩並配合量測體溫等措施，公司召開股東會仍須遵循辦理；另外提醒民眾，配合衛生福利部宣導內容自主落實防疫措施，踴躍下載及使用「臺灣社交距離App」，共同為防疫盡一分心力。

每年4月到6月股東會旺季期間，常有委託書徵求人及徵求業者，以公告、廣告、電話、拜訪等方式，主動向股東徵求委託書，代替股東出席股東會並行使表決權及選舉權，尤其股東會有改選董事議案時，時有違法價購委託書之傳聞或報導。

集保結算所陳子碇經理表示，投資人如有發現以金錢或其他利益向股東價購股東會委託書之違法行為，可提供具體事證向集保結算所檢舉，檢舉管道可透過檢舉專線電話02-25473733，或透過電子郵件信箱 tdcc@tdcc.com.tw 檢舉，案件經查證屬實且經主管機關處分確定後，會依規給予檢舉獎金，至於徵求人付給通路商之勞務費用，不是付給股東，並非價購委託書行為。