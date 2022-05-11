臺灣首棟城市節能住宅「交厝」 6月參加德國「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）林務局今(11)日表示，陽明交通大學跨領域設計科學研究中心（TDIS）師生團隊設計的原型屋-「交厝－1 House for All」，從全球80隊參賽隊伍中脫穎而出，進入決賽前18強，預計15日前往德國烏珀塔爾(Wuppertal)搭建參賽原型屋，同時參加6月10日的「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽（Solar Decathlon Europe 21/22）」。

林務局表示，「歐洲盃太陽能十項全能綠建築競賽」是一項以學生為主體的國際競賽，挑戰大學團隊設計、建造並運作由具高效性的可再生能源作為電源的創新建築。在氣候變化的背景下，比賽的目的是促進城市環境中的能源轉型。

這屆的參賽團隊將處理三項當代建築任務：翻新和擴建、縮小差距和增加樓層。參賽的18個優秀團隊，不約而同都選擇了木材作為主要材料。不論是透過加工技術增加強度，以木材作為建築的主結構，或是利用輕量化的木材，在既有建築上增加樓層構造，或以木材的美感進行室內裝修，減少碳排放，都是為城市提供可持續、節能和對社會負責的建築的創新理念，並尋求解決方案。

這次TDIS團隊參賽所設計的作品，利用林務局與臺大實驗林管理處合作近5年所發展及建置工程木材加工技術，作為原型屋的主體木結構材料及組裝技術，是臺灣第一棟國產重木構建築，其中使用了32.2立方公尺國產柳杉CLT與13.2立方公尺國產柳杉集成材（GLT)，完成2層樓(約60坪)品質穩定的木構造建築結構體。原型屋的牆面、天花板、地板、隔間的綠建材，也是使用國產柳杉規格材。

林務局表示，TDIS團隊參賽作品，是將臺灣產官學研合作的研發成果應用在可實際改善居民生活的建築原型屋，也是唯一到場參賽的亞洲隊伍，除了在綠建築世界殿堂中展現臺灣木材的特色之外，臺灣隊的提案並獲評審青睞，6月完賽後，將於原址轉型成為期3年的臺德永續建築研究交流基地（Living Lab），成為臺灣在歐洲的永續城市技術交流中心，並作為臺德雙方大數據監控實際驗證場域，可對外開放提供導覽，或舉辦學術研究、永續生活及綠色能源交流。

TDIS團隊說明，「交厝」將作為一個傳達綠色節能概念的「種子住宅」，填補都市中各處狹小的閒置空地，成為都更前可被妥善利用的中繼站。以可重複拆裝的構造設計，使工程更為快速、便宜、低汙染。內部則採用高效的「共享壁」與「開放平台」的空間設計，使房屋擁有較傳統住宅更為優越的使用彈性，住戶可直接根據需求調整格局，不須另外進行改裝，減少建築廢棄物的產生，並呈現臺灣在聯合國永續發展目標(SDGs) 上的貢獻與技術最新發展。

德國大會競賽活動官網

陽明交通大學跨領域設計科學研究中心（TDIS）師生團隊試組裝。(照片由林務局提供)

陽明交通大學跨領域設計科學研究中心（TDIS）師生團隊設計原型屋-「交厝－1 House for All」模擬圖。(照片由林務局提供)