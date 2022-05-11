美中區域競爭再起 小馬可仕遊走兩強之間

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）親中派小馬可仕（Ferdinand Marcos Junior）於9日登場的菲律賓大選親中取得的決定性勝利，將重塑菲律賓與中國、美國之間的關係，兩強的區域競爭再度浮上水面。

《路透社》報導，獨裁者之子小馬可仕一方面長期與中國保持友好關係，並正尋求與中國國家主席習近平就爭議不斷的南海水域達成新協議；另一方面也因拒付罰款槓上夏威夷地方法庭，與美國關係一言難盡。

與中國源淵已久，盼協商合作解決南海分歧

由於菲國海洋領土為重要戰略位置又資源豐富，不僅中國聲稱擁有主權，該區域更是美中地緣政治競爭中的支點。2016年的南海仲裁案中菲國大獲全勝，但親中的小馬可仕於競選期間表態，該仲裁因中國不承認所以「無效」，並稱將尋求與中國達成雙邊協議以解決分歧。此舉被該國前最高法院大法官安卡皮奧（Antonio Carpio）斥為「背叛」。

菲律賓安全問題專家班樂義（Rommel Banlaoi）指出，小馬可仕希望與中國建立更友好的關係，務實解決分歧、討論合作領域，包括在西菲律賓海（即南海）開發天然氣與石油。此外他也渴望為其提出的宏大基礎建設計畫吸引中國投資。

小馬可仕與中國淵源始於其父馬可仕（Ferdinand Marcos）。馬可仕在1986年前統治菲國20載，是美國密友，然而1975年中菲建交後兩國關係深化，小馬可仕年少時便曾出訪中國與時任領導人毛澤東會面，後來也頻繁前往當地拉攏生意。

官司纏身15年未訪美 菲美同盟發展難料

近期美國強化在東南亞與菲國的參與，以此打擊中國在該地的「脅迫與侵略」，僅今年3、4兩月，已出動逾5千軍事人員與菲國軍方展開七年來最大演習。

據菲律賓馬尼拉德拉薩爾大學（De La Salle University）中國問題專家狄卡斯楚（Renato Cruz de Castro）分析，上述演習凸顯了戰略需求迫使即將卸任的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）與華盛頓建立強而有力的關係，儘管杜特蒂上任以來大力實行遠離美國、友好北京的路線。

狄卡斯楚認為，這是因為杜特蒂意識到，無論安撫還是挑戰中國，該國仍會試圖奪取菲方的海洋領土。而馬可仕與美國間誠然有齟齬，但他將面臨來自重視菲美同盟的官僚與軍方的制約。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日表示，當前評論菲國大選結果及其對美菲關係的可能影響還為時過早，但期待與菲方重新建立特殊夥伴關係，並與新政府合作。

有鑒於夏威夷地方法院於1995年命令馬可仕家族向其父統治時期的受害者支付20億美元賠償，小馬可仕拒絕合作而被控藐視法庭並面臨3.53億美元罰款，他已15年未曾訪問美國。

小馬可仕的發言人並未回應關於未來總統訪美計畫的相關問題。而美國國務院與司法部也未就小馬可仕訪美是否獲得外交豁免權一事回應。

華盛頓戰略與國際研究中心的南海專家波林（Greg Poling）指出，小馬可仕的顯著勝利使華盛頓的許多人感到失望，但這並不能改變一項事實，即美菲同盟以以往任何時候更加重要，美國需持續努力深化此一聯盟。

班樂義表示，小馬可仕將尋求維繫菲美同盟但持開放性，「重新談判《美菲共同防禦條約》仍是一個選擇。」