蜂蜜純不純須如實標示　台灣衛福部新制2023年7月上路

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了保障消費者權益，衛福部公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」將自2023年7月1日正式施行，食藥署今(11)日表示，100%蜂蜜或是有添加糖的蜂蜜，未來都要如實標示，如有標示不完整之情節，涉違反食安法第22條規定，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛福部今日公告「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定」是依包裝蜂蜜及其糖漿類產品所含蜂蜜含量，規範產品品名標示，以及蜂蜜原料原產地標示。待新規定上路後，只有純蜂蜜的產品才可以使用「蜂蜜(蜜)」、「100%蜂蜜(蜜)」、「純蜂蜜(蜜)」，若是未添加蜂蜜的包裝糖漿產品，品名都應如實標示。

食藥署表示，蜂蜜含量達60%以上者，有添加糖(糖漿)者，品名應標示如「加糖蜂蜜」；添加糖(糖漿)以外的其他原料，而未添加糖(糖漿)者，品名應標示如「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」。如果蜂蜜含量未達60%，則品名應完整標示如「蜂蜜(蜜)口味」或「蜂蜜(蜜)風味」。另外，若是未添加一滴蜂蜜的產品，品名不得標示「蜂蜜(蜜)」字樣。

食藥署提醒，食品品名應與食品本質相符，食品業者應依所用的原料如實標示，提供清楚明確資訊，以供消費者選購參考。市售包裝蜂蜜及其糖漿類產品，如有標示不完整之情節，涉違反食安法第22條規定，可處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。另涉及標示不實，涉違反同法第28條規定，最重可處新臺幣400萬元罰鍰，產品依同法第52條限期回收改正。