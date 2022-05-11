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南韓總統尹錫悅就任 外交政策「以力量換取和平」

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/05/11 14:23
南韓總統尹錫悅就任 外交政策「以力量換取和平」

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）韓國於昨（10）日進行政黨輪替，3月大選中擊敗對手李在明（이재명）成功勝選的尹錫悅（윤석열）正式成為第20任總統，他將面對前任文在寅未能解決的物價上漲、房價飆升、就業機會減少等經濟困境，以及俄烏衝突、北韓核威脅和中美對抗等國際問題。

61歲的尹錫悅出身檢調體系，曾任韓國檢察總長、首爾中央地方檢察廳檢察長等職位，任內偵辦李明博、朴槿惠兩位前總統貪汙的相關案件，並因起訴了不少高官被暱稱為「乾淨先生」（Mr. Clean），以此獲得深感社會不公的各階層支持，因而得以從政僅8個月的政治素人身分勝選。

儘管如此，尹錫悅得票率也僅勝過李在明不到1%，也是史上接任時支持度最低的韓國總統，僅有55%，加上其迎合國內反女權主義情緒的發言，與廢除主管促進性平、減少家暴與性虐待等職權的「女性家族部」政見，都讓他成為了極具爭議性的政治人物，同時也加深了韓國國內保守派、自由派的歧見。

上任後，他首先需要處理文在寅未能成功解決的物價、房價問題；他承諾建設超過250萬的社會住宅以讓年輕人有房可住，並創造大量工作機會，除此之外，也將積極推動數位型政府的轉型，並推行改革、打擊社會不公。

對外，相較於文在寅對北韓與中國的容忍與和解態度，尹錫悅相信應「以力量換取和平」，主張如發現北韓有侵略跡象就應先發制人進行攻擊外，另一方面也將強化與美國的合作，以追加部署薩德終端高空防衛系統（THAAD）、讓韓國與華盛頓更緊密地結盟，同時修補與日本破裂的關係，並對中國採取更強硬的立場為訴求。

澳洲國立大學韓國政治與歷史系副教授金亨雅(Kim Hyung-A，音譯)指出，相較於前面幾任總統的政策方向明確，目前尹錫悅的政見都只有模糊的概念，加上勝選後有些承諾出現微妙的轉彎，外界現在很難確定他心目中的韓國未來藍圖，讓人不禁抱持著疑慮。
尹錫悅

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