增加台灣學童參與食農教育　桃園場推校園智慧小農場

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為了讓大眾瞭解農產品安全生產相關知識，行政院農業委員會桃園區農業改良場推出「校園智慧植栽照護管理系統」，提供校園農場適栽農作種類檢索、遠距監控澆水管理及LINE病蟲害專家諮詢診斷等3項服務，解決維護管理人力不足問題，增加學童參與食農教育的樂趣。

桃園場於11日透過文字稿表示，安全、科技及省工有效率的現代化農業生產管理模式，是校園食農教育中重要的一環，也是平日教學及寒暑假管理人力不足的解決辦法之一。桃園場研發多項功能服務，其中建置的「智慧植栽照護管理系統」，針對校園農場環境遮光建築物、位置類型及方位，提供70種農作物適栽種類與種植要點的檢索工具。

另外，針對面積分布較寬或區域分散的校園農場，利用現代化物聯網澆水管理科技，監測作物生長環境之土壤溼度，並透過網路傳輸雲端監控平臺，與控制澆水之設備連動，可適時為生長中的作物澆水。同時可透過行動裝置上監控平臺，遠距調整為自動管理或手動控制。

最重要的是，當作物如遇病蟲害困擾時，學校可利用桃園場推出的LINE線上診斷服務，將問題部位拍照上傳、描述危害特徵，專家們即可線上提供診斷與適合的防治方法，即早解決病蟲害問題。

桃園場還說，研發建置「校園智慧植栽照護管理系統」於去(2021)年開始試辦推廣，目前輔導引入桃園場轄區國、高中及小學食農教育農場共9所。透過辦理學校食農教育教學老師至少6小時的技術課程訓練，使老師具備農場進階作物管理概念與現代科技知識。技術研發團隊更進一步因應學校需求，在4個月期間以實體進場並配合特定LINE群組密集技術教學與互動，並協助校園農場實際管理與教學方案設計。

照片由桃園場提供

照片由桃園場提供